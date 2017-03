IL SEGRETO/ Anticipazioni italiane e spagnole: Lucia scoprirà la causa della morte di Nestor?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: LUCIA SCOPRIRA' LA VERITA' SU NESTOR? - Nulla accade per caso nelle trame spagnole de Il Segreto nelle quali ha da poco fatto la sua prima apparizione Lucia, l'ormai famosa migliore amica di Camila. Con il passare dei giorni avremo maggiori dettagli sulle vere motivazioni del suo viaggio in Spagna. Non ci sono dubbi riguardo il fatto che la donna sarà alla ricerca di denaro, da utilizzare per l'educazione di Belen, la figlia di Nestor (ex fidanzato di Camila). E mentre sembra quasi certo che anche la giovane molto presto farà il suo arrivo a Puente Viejo, anche se in circostanze non troppo chiare, Lucia avrà per la prima volta il coraggio di confessare la verità all'amica sui sentimenti per il trafficante (clicca qui per seguire il confronto chiarificatore tra le due cubane). Se Lucia sarà sincera, si potrà dire la stessa cosa Camila? E' stata proprio quest'ultima ad uccidere Nestor, che in passato si era presentato a Puente Viejo con la peggiore delle intenzioni. Come prenderà Lucia questa verità? Si vendicherà cercando di portar via Hernando all'amica?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 13 MARZO: CAMILA E' FURIOSA CON ELIAS! - Canale 5 trasmetterà oggi la nuova puntata de Il Segreto che sancirà importanti novità per quanto riguarda il rapporto tra Camila ed Elias. La donna sarà furiosa dopo che il chimico l'ha baciata cogliendola di sorpresa, ma non avrà nessuna intenzione di creare problemi al suo matrimonio. Al contrario, si preparerà ad inveire contro il dipendente che mai avrebbe dovuto comportarsi in questo modo con lei. Dovrà rispettare la sua unione con Hernando, sebbene non approvi la durezza del suo datore di lavoro e mai più in futuro dovrà spingersi a tanto. Con questi presupposti, Camila deciderà di impegnarsi di più per fare in modo che il suo matrimonio funzioni e per farlo proverà un nuovo approccio con il marito. Riuscirà a raggiungere i risultati sperati? Le indagini del sergente Loginos creeranno più di qualche grattacapo nella famiglia Castaneda - Ulla, che rischierà di essere ritenuta colpevole dell'attentato di Munia. Fortunatamente, però, non ci saranno prove schiaccianti, soprattutto nei confronti di Raimundo.

