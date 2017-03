IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 14 marzo: Gracia disillude Onesimo ed Hipolito

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 14 MARZO: I VIEJAMENTOS, VENDITA FALLIMENTARE? - Cosa succederà questo pomeriggio quando si riapriranno i battenti della nuova puntata settimanale con Il Segreto? La telenovela spagnola più amata dal pubblico italiano riaprirà i battenti oggi, a partire dalle 16.20 circa, come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. A seguire, come da tradizione, ecco cosa vedrete questo pomeriggio e le brevi quanto esaustive anticipazioni del nuovo episodio che andrà in onda domani, martedì 14 marzo 2017. Nel corso del nuovo appuntamento in onda proprio a breve, gli amici di Puente Viejo torneranno in scena con nuove ed emozionanti avventure. Camila per esempio, metterà nuovamente in chiaro come stanno le cose con Elias, confidando al farmacista di potere avere solo una amicizia e nulla di più: l'uomo si arrenderà? Camila infatti, tiene moltissimo al suo matrimonio con Hernando e spera che le cose tra loro possano andare per il verso giusto. A tal proposito quindi, la giovane donna si avvicina fortemente alla sua dolce metà chiedendogli esplicitamente di avere il bisogno di sentirlo vicino in ogni modo. Durante il corso dell'appuntamento di domani, martedì 14 marzo 2017, la trama de Il Segreto ci rivela che Onesimo e Hipolito continuano a sperare di poter vendere i Viejamentos ma Gracia li disillude facendogli notare che nessuno dei clienti sarà disposto a comprarli.

IL SEGRETO, ANTICIPAZION 14 MARZO: RESPIRO DI SOLLIEVO PER RAIMUNDO? - Canale 5 trasmetterà domani un nuovo appuntamento con Il Segreto, la telenovela spagnola che dopo anni dal suo esordio non conosce crisi dal punto di vista degli ascolti. L'entrata in scena di Hernando e Camila ha, infatti, riportato i dati Auditel ai vecchi fasti, confermando quotidianamente oltre tre milioni di appassionati davanti ai teleschermi. Purtroppo, però, le cose non andranno molto meglio per i coniugi Dos Casas, che continueranno ad essere lontani a causa dell'inspiegabile freddezza di Hernando: il secondo bacio scambiato tra loro non darà i risultati sperati e a Camila non resterà altro che leccarsi le ferite, non comprendendo le ragioni di un simile comportamento. Mentre alla Miel Amarga il ruolo di Cupido di Candela e Sol non darà i risultati sperati, la famiglia Castaneda - Ulloa potrà tirare un respiro di sollievo: il sergente Longinos informerà, infatti, Ramiro che le recenti indagini da lui svolte a Puente Viejo non hanno dato gli esiti sperati. Nessuno sembra essere coinvolto nell'attentato di Munia, dunque anche Raimundo potrà dirsi (almeno momentaneamente) salvo. Continuerà la divertente querelle tra Dolores e Don Berengario, a causa delle prese in giro del sacerdote nei confronti della pettegola del paese. Le farà credere, infatti, che Pedro diventerà presto il sostituto di Lenin...

