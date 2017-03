INSIEME PER FORZA/ Su Italia 1 il film con Adam Sandler

INSIEME PER FORZA, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 13 MARZO 2017: IL CAST - Insieme per forza è il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 13 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia che è stata diretta nel 2014 da Frank Coraci (Prima o poi me lo sposo, Il signore dello zoo, Cambia la tua vita con un click) ed interpretata da Adam Sandler (Un tipo imprevedibile, Zohan - Tutte le donne vengono al pettine, 50 volte il primo bacio), Drew Barrymore (E.T. - L'extraterrestre, Mai stata baciata, Charlie's Angels) e Bella Thorne (A tutto ritmo, Nemici per la pelle, Shovel buddies). Insieme per forza ripresenta per la terza volta l'ormai rodata coppia Adam Sandler / Drew Barrymore. I due avevano recitato insieme per la prima volta nel 1998 in Primo o poi me lo sposo, diretto sempre da Coraci, e poi di nuovo nel 2004 con 50 volte il primo bacio, in cui la Barrymore soffriva di un tipo di amnesia che le faceva dimenticare tutto ogni notte. Sandler, da fedelissimo innamorato, doveva quindi ogni mattina metterla al corrente su tutta la sua vita e farla di nuovo, ogni giorno, innamorare di lui. Una citazione di questo film appare anche in Insieme per forza, quando i due al supermercato incontrano un uomo che ripete ossessivamente "Ciao, sono Tom", come il personaggio Tom 10 secondi, visto in 50 volte il primo bacio. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

INSIEME PER FORZA, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 13 MARZO 2017: LA TRAMA - Jim Friedman (Adam Sandler) è un giovane vedovo padre di tre figlie. Quando decide di cominciare di nuovo a frequentare delle donne, un amico gli organizza un appuntamento al buio con Lauren Reynolds (Drew Barrymore), divorziata e madre di due bambini. Purtroppo l'appuntamento non va come sperato, i due non riescono ad andare d'accordo, anzi si stanno sinceramente antipatici. I due tornano ad incontrarsi, per puro caso, in un supermercato, dove la commessa scambia le loro carte di credito. Tornato da Lauren per riprendere la sua carta, Jim scopre che la migliore amica di Lauren è la fidanzata del suo datore di lavoro, e che i due hanno appena litigato poco prima di partire per una vacanza in Sud Africa. Jim e Lauren hanno la stessa idea, senza che sappia dell'altro e chiedono agli amici di rivendergli i biglietti per la vacanza. Lauren e Jim, con tutti i loro figli, finiranno quindi per ritrovarsi in vacanza insieme in Sud Africa, dove i due avranno occasione di conoscersi meglio e forse di cambiare opinione l'uno a proposito dell'altro.

