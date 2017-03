Il commissario Montalbano / Anticipazioni, “Una faccenda delicata”: l’omicidio di Maria (puntata 13 marzo)

IL COMMISSARIO MONTALBANO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 13 MARZO 2017 - Il commissario Montalbano non si ferma: la fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri è tornata in onda nelle passate settimane con due episodi inediti - “Un covo di vipere” e “Come voleva la prassi” - e a partire da stasera - lunedì 13 marzo 2017 - verranno trasmessi dieci appuntamenti in replica. Il primo sarà “Una faccenda delicata”, puntata che risale al febbraio dell’anno scorso. Gli ascolti, per Montalbano, sono stati come sempre eccellenti: i più recenti hanno superato ogni record, portando un’altra ondata di soddisfazione in casa Rai. “Lo straordinario risultato del Commissario Montalbano ci rende soddisfatti e orgogliosi. Serie tv da carattere universale, giallo avvincente e racconto gentile di una Sicilia senza tempo, la saga di Montalbano continua ad appassionare il pubblico oggi più di prima”, è stato infatti il commento del Direttore Generale della Rai Antonio Campo Dall’Orto, com si legge in una nota Rai. Ora si tratterà di repliche, ma è probabile - se non quasi certo - che gli ascolti si manterranno alle stelle.

IL COMMISSARIO MONTALBANO, UNA FACCENDA DELICATA: ANTICIPAZIONI 13 MARZO 2017, L’OMICIDIO DI MARIA CASTELLINO - L’episodio in replica de Il commissario Montalbano in programma per oggi 13 marzo è “Una faccenda delicata”, trasmesso in prima tv il 29 febbraio dell’anno scorso. Salvo, interpretato da Luca Zingaretti, sarà richiamato a Vigata per indagare sull’omicidio di Maria Castellino, una prostituta davvero particolare. Maria, infatti, è felicemente sposata e il marito - il sig. Sebastiano - non ha mai avuto nulla da ridire sulla sua professione. Il loro era un matrimonio felice, e ora l’uomo è distrutto. Maria Castellino aveva più di settant’anni, e nonostante tutto portava avanti la sua attività: una persona serena, buona e generosa. Molto ben voluta, insomma, da tutta la cittadina di Vigata: che cosa le è successo, dunque? Chi avrebbe potuto voleva morta? Montalbano inizierà ad indagare ascoltando anche le parole di Teresita Gaudenzio, grande amica di Maria, e del preside Vasilicò. Cosa riuscirà a concludere?

IL COMMISSARIO MONTALBANO, UNA FACCENDA DELICATA: ANTICIPAZIONI 13 MARZO 2017, L’IPOTESI DI AUGELLO - Montalbano, a Genova da Livia, farà ritorno a Vigata quando l’indagine sulla morte di Maria Castellino sarà già iniziata: iniziata da Mimì Augello, che partirà seguendo una pista davvero improbabile, alla quale il nostro commissario non darà adito nemmeno per un secondo. Salvo, infatti, per non offendere il collega, lo farà proseguire con le ricerche, senza fargli capire che lui non si sarebbe affatto mosso in quella direzione. Ad uccidere la prostituta, secondo Augello, sarebbe stato un gerontofilo, un maniaco insomma: Mimì riuscirà anche a portare a termine un arresto, conducendo in centrale un individuo davvero bizzarro. Alla fine, alla luce di un’altra uccisione, Montalbano arriverà addirittura a pensare che Augello possa aver ragione, ma sbrogliando infine a dovere l’intera matassa riuscirà a fare giustizia per la morte di Maria. Chi sarà il colpevole?

© Riproduzione Riservata.