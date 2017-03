Isola Dei Famosi 2017 / Ed.12, News: Rocco Siffredi vs Samantha, "giocare a carte scoperte" (oggi, 13 marzo)

ISOLA DEI FAMOSI, ED.12 NEWS: ROCCO SIFFREDI VS SAMANTHA PER “GIOCARE A CARTE SCOPERTE” - Con l’arrivo di Rocco Siffredi in Hondsuras, il gruppo di naufraghi dell’Isola dei famosi 2017, apparentemente coeso e in lotta contro Raz Degan, si è del tutto diviso. Alcuni concorrenti hanno infatti approfittato della presenza del porno attore per sfogarsi e dire la loro sugli atteggiamenti di Samantha, che con il suo fare da maestrina e supportata da Giulio Base, nelle ultime settimane ha influenzato tutte le dinamiche dei naufraghi, dettando legge su cibo, sapone e ogni altro aspetto del vivere quotidiano. “Quello che dicono loro è legge, è legge!”, ha detto una Nancy Coppola infuriata e Rocco Siffredi non ha potuto fare altro che confermare: “L’ho notato appena sono arrivato, pure su di me, ‘Rocco le scarpe non qua devi metterle là’ ma se io stavo sull’isola con voi, era la prima cosa per la quale io avrei detto: prego?”. Nancy Coppola, forte del suo sostegno, ha quindi rincarato la dose raccontando altri aneddoti a suo dire logoranti: “Quella volta che ci laviamo non è che devi venite tu e mi devi dare tu il bagnoschiuma, cioè dammi sto coso, so io quello che devo lasciare ai miei amici“, concludendo poco dopo con un’osservazione di tipo personale: “Fanno le cose con naturalezza che sembra che così deve andare!”. ”Perché voi avete accettato questo sin dall’inizio? Perché voi accettate una cosa che poi dentro vi fa rodere il c*”, ha chiesto quindi il porno attore, che in confessionale ha inoltre avuto modo di raccogliere le idee su questi “dettagli che delineano la personalità” dei concorrenti: ” Samantha è bacchettona (…) è molto brava a manipolare (…) Sarebbe molto molto importante che la Roma bene venisse fuori prima e si giocasse a carte scoperte, totalmente scoperte”. Come reagiranno Samantha De Grenet e Giulio base nel corso della prossima puntata?

