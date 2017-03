Katia Ricciarelli/ "Avrei potuto sposare Maurizio Costanzo", confessione choc a Storie Vere!

Katia Ricciarelli, confessione inaspettata della cantante lirica a Storie Vere: "Avrei potuto sposare Maurizio Costanzo" - “Ho sempre avuto una grandissima ammirazione per Costanzo, preferisco sempre un uomo che abbia un cervello, e un questo senso io sono sempre stata innamorata di Maurizio” erano state queste le parole con le quali Katia Ricciarelli, nel corso di un'intervista a "Un giorno da pecora", confermate qualche giorno fa a Storie Vere. "Avrei potuto sposare Maurizio Costanzo" è la frase con la quale Katia Ricciarelli riaccende il gossip, lanciato proprio qualche tempo fa quando la nota cantante litica - che abbiamo visto anche nel ruolo di mentore a Selfie - Le cose cambiano - che aveva inoltre detto la sua sul rapporto con Maria De Filippi e sulla possibile gelosia della conduttrice nei suoi riguardi. "Ma figuratevi se lei pensa una cosa del genere. Se è così, mi ha sopravvalutato" aveva risposto la Ricciarelli, frase arrivata proprio dopo alcune dichiarazioni della regina di Canale 5 quando, in una telefonata a Che tempo che fa a termine della puntanta in cui era stato ospite il presentatore, aveva dichiarato "Ho sempre pensato che tra Costanzo e la Ricciarelli ci fosse feeling", svelando infatti di aver sempre percepito che tra il marito e il soprano potesse esserci qualcosa.

© Riproduzione Riservata.