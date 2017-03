LEGION / Anticipazioni puntata 13 marzo 2017: David è davvero schizofrenico?

LEGION, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, lunedì 13 marzo 2017, sulla Fox andrà in onda un nuovo episodio di Legion, in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo "Il parassita". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: la squadra continua a cercare la verità fra i ricordi di David (Dan Stevens), mentre quest'ultimo non si ripreende dall'ultima incursione nella sua mente. Ptonomy (Jeremie Harris) non crede che ci sia alcuna relazione con un dato scientifico, mentre David affronta un viaggio lungo la sua infanzia. La Bird incarica l'analista e Syd (Rachel Keller) di indagare fra i ricordi del mutante, ma realizzano che in precedenza si sono imbattuti in alcuni falsi ricordi. Ptonomy in particolare cerca di farle capire che David è estremamente pericoloso perché non ha il controllo dei suoi poteri. Ritornano a quel giorno in cui David ha incontrato il dottor Poole e Syd ipotizza che il ragazzo stia cercando di nascondere una prova importante. Forse una conversazione avuta o ascoltata, ma qualcosa che non vuole che venga rivelato. Quel giorno, il dottor Poole lo ha sorpreso a rubare nel proprio appartamento, ma non si trattava di un semplice furto. Intanto, Amy (Katie Aselton) continua ad essere relegata nelle segrete e scopre che in una delle celle affianco c'è il dottor Kissinger (David Ferry), l'ex dottore di David. La donna gli racconta tutto, di aver capito fin da quando il fratello era bambino che fosse dotato di poteri particolari, dato che riusciva a sapere alcune cose che non avrebbe potuto sentire. Rivela inoltre che non avevano alcun cane quando erano piccoli, ma che David parlava continuamente con un certo King. Syd invece ha modo di conoscere la verità sulla doppia natura di Cary (Bill Irwin), che ha al suo interno Kerry (Amber Midthunder), la figlia che la moglie non ha mai messo alla luce e che è diventata parte integrante di lui. Nel frattempo, David si trova sul piano ancestrale con Oliver Bird (Jemaine Clement), con cui ha modo di parlare del demone dagli occhi gialli. Il terapeuta gli fa notare come la creatura intervenga ogni volta che cerca di ricordare degli eventi particolari e che quindi abbia un ruolo preciso nella sua perdita di memoria. Grazie agli indizi su David, Syd e Ptonomy incontrano la sua ex ragazza e scoprono che in passato aveva un migliore amico, uno spacciatore di nome Benny. Il gruppo capisce che si tratta quindi di Lenny, ma non riescono a comprendere per quale motivo David abbia nascosto anche questa verità. Decidondo quindi di chiedere spiegazioni maggiori a Poole, ma mentre si trovano sul posto, realizzano che si tratta in realtà di una trappola della Divisione 3. The Eye (Mackenzie Gray) ha infatti adottato le sembianze del terapeuta ed in pochi istanti il posto viene bersagliato dai proiettili della Divisione 3. Durante lo scontro, Ptonomy viene messo subito fuori combattimento, mentre Syd ha modo di usare il suo potere con The Eye. Anche se la squadra riesce alla fine a rintracciare David, Kerry viene ferita sul campo di battaglia.

LEGION, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 13 MARZO 2017, EPISODIO 5 "IL PARASSITA" - Kerry viene trasportata di nuovo a Summerland, dove Cary si prende cura delle sue ferite e la guarisce, assorbendola nuovamente all'interno del proprio corpo. David mostra invece a Syd di avere dei nuovi poteri, che gli permettono di proiettare una stanza immaginaria che possono toccare con mano. Più tardi, David informa la Bird riguardo ad Oliver e lascia Summerland per salvare Amy. Syd e gli altri lo seguono alla Divisione 3, dove David viene sopraffatto dal proprio potere ed uccide tutti i presenti. Dopo aver cercato i ricordi con una nuova scansione, Cary rivela a David che è davvero schizofrenico e che un parassita prende spesso il suo controllo fin dai tempi della scuola. Syd viene in seguito a sapere che David si è rifugiato con la sorella nella casa d'infanzia. Qui David mostra dei chiari segni di follia, sollevati dai diversi discorsi di Lenny, mentre Amy ammette che è stato adottato.

