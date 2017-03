LITE BRIATORE COSTAMAGNA/ Video: più ombre che luci? Lui sbotta: Fa l'opinionista per rompere i maroni...

SCONTRO BRIATORE COSTAMAGNA VIDEO: PIÙ OMBRE CHE LUCI? L'IMPRENDITORE SBOTTA: "SE NE PUÒ ANDARE" - Durissimo scontro tra Flavio Briatore e Luisella Costamagna nel corso della puntata di ieri di Bianco e Nero su La7: la giornalista critica l'imprenditore, che replica duramente e la zuffa televisiva è servita. Nel programma di Luca Telese viene affrontato il tema "ricchezza, povertà e tasse" e il proprietario del Billionaire interviene in collegamento da Montecarlo a sostegno della flat tax, una misura che giudica vincente per attrarre investimenti e capitali in Italia. «Sono convinto che molta gente che vive in Inghilterra così potrà trasferirsi in Italia, perché la qualità di vita è superiore. Così potremo attrarre un grande numero di persone benestanti e ricche, che verrebbero in Italia per spendere», spiega Briatore. Nello studio di Bianco e Nero c'è la Costamagna, che va sul personale: «Nella sua carriera ci sono più ombre che luci. Mi aspetto che sia lui a tornare in Italia come residente... Parla sempre per gli altri, mai per sé». Immediata la replica di Briatore, secondo cui l'obiettivo della Costamagna è solo fare chiasso: «Fa l'opinionista per rompere i maroni alla gente: questo è il suo lavoro», attacca l'imprenditore, che chiede poi alla giornalista quanti posti di lavoro abbia creato. «Se il mio lavoro non sta bene alla Costamagna, sta bene a 2500 persone che a fine mese sono contente», prosegue Briatore, che conclude lo scontro con un'altra frecciata. «Se non le vado bene, può prendere, alzare il culo e uscire», l'invito per nulla elegante dell'imprenditore alla Costamagna. Clicca qui per il video dello scontro tra Briatore e la Costamagna.

