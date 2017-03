Lady Diana/ Harry è figlio dell'amante Hames Hewitt? Lui nega, ma la somiglianza è impressionante

Lady Diana, parla James Hewitt, il suo ex amante: "Harry non è mio figlio, le date non coincidono" - James Hewitt, l'ex amante segreto di Lady Diana, ha parlato della loro relazione tenuta nascosta per cinque anni ad una tv australiana, in occasione dei 20 anni dalla morte della principessa, negando una volta per tutte di essere il padre di Harry. Queste le sue dichiarazioni: "Diana aveva un alone speciale, non eravamo mai stanchi di vederci. Facevamo lunghe camminate in spiaggia, io cucinavo, lei lavava i piatti. Ridevamo molto insieme. Non mi sono mai pentito della nostra relazione. Era facile innamorarsi di lei, perciò credo che mi si perdonerà". L'ex ufficiale inglese e giocatore di polo ha voluto precisare di non essere il padre del Principe Harry nonostante la somiglianza tra i due. La tesi è avallata da molte testate che giocano sulla notizia per vendere giornali, questo il suo pensiero. Il maggiordomo della principessa, Paul Burrell, escluse la presunta paternità di Hewitt perché, quando conobbe Lady Diana per darle lezioni di equitazione, Harry era già nato.

Lady Diana, Ken Wharfe conferma che James Hewitt non è il padre del principe Harry - L’ex guardia del corpo e confidente di Diana, Ken Wharfe, pubblicò un libro sulla vita privata della principessa. Il Daily Mail ha pubblicato degli estratti tra cui troviamo anche la soluzione al famoso dubbio amletico su chi fosse il vero padre del Principe Harry. Questo il suo pensiero: "Quest’idillio ha fatto scorrere fiumi di inchiostro, dando vita a una serie di speculazioni circa l’identità del padre di Harry. Diana era sconvolta. Questa affermazione non ha alcun senso. Le date non corrispondono assolutamente". Per Ken Wharfe, sarebbero persone vicine al principe Carlo ad aver diffuso queste voci. Ma sempre secondo Wharfe, gli amici del principe sarebbero dei pessimi matematici. In effetti la relazione con Hewitt è iniziata nel 1986, poiché Harry è nato il 15 settembre 1984, possiamo concludere che Carlo sia effettivamente il padre biologico.

