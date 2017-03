MAJOR CRIMES 5/ Anticipazioni puntata 13 marzo 2017: Sharon e Flynn andranno a vivere insieme!

MAJOR CRIMES 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 13 marzo 2017, Premium Crime trasmetterà un nuovo episodio di Major Crimes 5, in prima Tv assoluta. Sarà il quarto, dal titolo "A fior di pelle". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: la Maggiori viene incaricata dell'NSA di occuparsi dell'omicidio di una persona, avvenuto per mano dei ribelli. Una volta sul posto, Provenza (G.W. Bailey) e Flynn (Tony Denison) trovano l'arma del delitto, una sciabola usata per decapitare la vittima, oltre al suo corpo. Sharon (Mary McDonnell) coordina tutto dall'esterno, con la raccomandazione di non mettersi eccessivamente in mostra agli occhi dei media. Più tardi, Rusty (Graham Patrick Martin) rivela alla madre di aver iniziato ad aiutare Buzz (Phillip P. Keene) per il caso del duplice omicidio dei suoi familiari. Dato il danno delle immagini della videosorveglianza, sarebbe necessario pulire la pellicola, ma Sharon deve giustificare la spesa in qualche modo. La informa anche di aver parlato con la madre, ma Sharon cerca di fargli capire che il figlio in arrivo forse la sta aiutando a rimanere sobria. Anche se la squadra trova delle prove importanti per il caso, l'incursione dell'agente speciale Soto (Annie Wersching) e Morris (D.B. Sweeney) non fanno che sollevare tensioni con il coroner. Quest'ultimo ha inoltre rilevato la presenza di alcool nel sangue della vittima. Interrogando gli amici della vittima, la squadra scopre che la notte prima della scomparsa erano stati avvicinati da alcuni strani personaggi in un locale. Morris invece manifesta i propri dubbi riguardo al reale movente per l'omicidio ed alla possibilità di informare i piani alti del governo. Nel frattempo, Rusty manifesta i propri dubbi sulla nascita del bambino a Joe Bowman (Bill Brochtrup). Facendo le dovute indagini, la squadra scopre dei nuovi particolari sulla vittima. Nonostante i diversi dubbi sull'operato di Soto, Sharon decide di consegnare all'FBI il video dell'omicidio dei familiari di Buzz, in modo da ottenere di allontanarli ed allo stesso tempo avere il lavoro fatto. Flynn ipotizza che il ragazzo sia stato in realtà ucciso da chi lo ha avvicinato all'uscita del club quel mercoledì notte. Devono quindi interrogare nuovamente Kimberly (Nicole LaLiberte), l'unica che potrebbe essere informata dei fatti, e scoprono che è stata lei a tenere i soldi della vittima. Tao (Michael Paul Chan) nota in seguito che le banconote hanno la firma dello stesso segretario e che risultano distrutte in Iraq tempo prima. Quelle stampe erano inoltre destinate ai finanziamenti dei sunniti e che evidentemente non sono mai arrivati a destinazione. La squadra intuisce che il veterano dell'esercito, Vince Evans (Matthew Alan), ha simulato l'omicidio perché risultasse dell'ISIS solo per appropiarsi dei suoi soldi, per pagare il matrimonio imminente. Più tardi, Gus cerca di far capire a Rusty come abbiano una visione diversa riguardo alla famiglia, dato che lui farebbe di tutto per avvicinarsi alla sorella ed il compagno sta facendo qualsiasi cosa per tenersi lontano dal futuro fratello.

MAJOR CRIMES 5, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 13 MARZO 2017, EPISODIO 4 "A FIOR DI PELLE" - Flynn inizia ad informarsi sull'acquisto di una nuova casa e cerca dei consigli da Provenza e Buzz. Vorrebbe infatti prendere una villa tutta per sé e Sharon, ma un evento inaspettato porta tuttavia la Crimini Maggiori ad affrontare un nuovo caso. All'interno della piscina, infattti, viene ritrovato il corpo di una donna privo di vita, ma i dubbi iniziali riguardo al possibile incidente vengono chiariti dall'analisi del coroner, che conferma si tratti di omicidio. Intanto, Buzz continua ad esaminare le prove riguardo all'omicidio del padre.

