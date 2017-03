MALENA AI FERRI CORTI CON MORENO/ Isola dei Famosi 2017, il giudizio dell’attrice influirà sul televoto?

MALENA AI FERRI CORTI CON MORENO, ISOLA DEI FAMOSI 2017: IL SUO GIUDIZIO INFLUIRÀ SUL TELEVOTO? - Malena ha sbottato contro Moreno, ed è arrivata a paragonarlo al suo chihuahua, che anzi forse “è meno appiccicoso”. Durante le prime settimane a L’Isola dei Famosi 2017 l’attrice a luci rosse e il rapper si erano avvicinati parecchio, ma ora la poesia sembra essere del tutto finita. L’artista lanciato da Amici, d’altra parte, è in nomination, e già in passato si è attirato poche simpatie da parte del pubblico, specie quando è arrivato a scagliarsi direttamente contro Raz Degan: le parole di Malena potrebbero arrivare a dare un motivo in più a tutti i telespettatori ancora indecisi in merito al televoto di questa settimana. Sarà proprio il suo giudizio la goccia in grado di far traboccare il vaso, oppure il pubblico sceglierà di concentrarsi su altre questioni? Con la presenza di Rocco Siffredi gli equilibri in Honduras sono cambiati ancora, e non è facile fare un pronostico in merito a quello che succederà: l’appuntamento è fissato per domani, 14 marzo, su Canale 5.

MALENA AI FERRI CORTI CON MORENO, ISOLA DEI FAMOSI 2017: L’ATTRICE NON SOPPORTA PIU’ IL RAPPER - L’idillio tra Malena e Moreno è finito. Dopo essersi scambiati tenerezze, carezze e dolci baci tali da far pensare all’inizio di una storia d’amore, l’attrice di film a luci rosse e il rapper sono sempre più lontani. Il sentore che tra i due non sarebbe nato nulla era già nell’aria me nelle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale. Malena, infatti, nelle ultime settimane, si è allontanata sempre di più da Moreno preferendo avvicinarsi a Simone Susinna. L’atteggiamento di Malena ha scatenato la gelosia di Moreno che cerca di non lasciare mai soli i due. Stessa cosa sta accadendo da quando sull’Isola dei Famosi 2017 è sbarcato Rocco Siffredi, amico e collega di Malena che sta trascorrendo con i naufraghi una settimana. L’attrice, tuttavia, non è riuscita a trascorrere con Rocco tutto il tempo che avrebbe voluto. Colpa di Moreno che era sempre tra i due. “Io non riesco a parlare da sola con Rocco. Come mi avvicino a lui, arriva. È un incubo. Il mio chihuahua è meno appiccicoso” – ha confessato Malena a Giulio Base. L’attrice, poi, ha rincarato la dose in confessionale: “Ha sempre avuto un atteggiamento "appiccicato" a me, quando sto da sola con Simone cerca sempre di venire vicino, di sentire. Adesso vedo la stessa cosa con Rocco”. Parole dure quelle usate da Malena contro Moreno che, domani sera, potrebbe lasciare definitivamente l’isola essendo in nomination con Simone Susinna e Raz Degan.

