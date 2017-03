Mariano Catanzaro/ L'idolo torna a Uomini e Donne: dopo Valentina Dallari pronto a conquistare Rosa Perrotta?

Mariano Catanzaro torna a Uomini e Donne, pubblico felicissimo: chi corteggerà tra Rosa Perrotta e Desirèe Popper? - Le nuove anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne dello scorso venerdì ci hanno sorpreso non poco in particolare per un ritorno tanto gradito quanto inaspettato: quello di Mariano Catanzaro. Chi ha seguito le precedenti edizioni di Uomini e Donne sa bene che Mariano, originario di Quarto in provincia di Napoli, corteggiò qualche anno fa Valentina Dallari, ma la sua fu una presenza molto esuberante. "Io sta qua pe te, pe te, pe te" è una delle frasi di Mariano diventate ormai cult dello show condotto da Maria De Filippi; Mariano Catanzarto è infatti uno dei corteggiatori più amati di sempre, che molto ha appassionato e divertito il pubblico di Canale 5. A distanza di alcuni anni, durante i quali i fan di Uomini e Donne hanno sperato di rivederlo anche come tronista, Mariano torna davvero per conquistare una delle due troniste, le belle Rosa perrotta e Desirèe Popper. È infatti già grande la curiosità del pubblico che inizia a chiedersi chi tra le due possa essere la preferita di Catanzaro.

Mariano Catanzaro torna a Uomini e Donne: da Valentina Dallari a Cristina fino a The Lady - Una cosa è comunque chiara: Mariano Catanzaro diventerà sicuramente un grande protagonista di questo nuovo trono di Uomini e Donne. Nonostante fu eliminato molto prima della scelta, divenne infatti il vero protagonista del Trono di Valentina Dallari e riuscì ad attirare l'attenzione della tronista che, alla fine, preferì Gianluca Tornese e Andrea Melchiorre (la sua scelta). Dopo Valentina, Mariano Catanzaro ha avuto una storia d'amore con Cristina Roncalli, un’attrice, presentatrice e modella. La loro storia è finita qualche tempo dopo, ma Mariano ha poi iniziato una nuova avventura nella web serie di Lory Del Santo, The Lady, diventandone in breve un vero protagonista. L'attesa del pubblico ora è tutta incentrata su questo nuovo percorso che il ragazzo ha appena intrapreso a Uomini e Donne, anche se una cosa è più che certa: Mariano ce ne farà vedere delle belle!

