Mio fratello è figlio unico/ Su Iris il film con Riccardo Scamarcio

Il film è in onda su Iris in prima serata

MIO FRATELLO È FIGLIO UNICO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 13 MARZO 2017: IL CAST - Mio fratello è figlio unico è il film in onda su Iris oggi, lunedì 13 marzo 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere commedia - drammatica realizzata in Italia nel 2007 e diretta da Daniele Lucchetti, con il soggetto tratto dal romanzo "Il fasciocomunista" scritto da Antonio Pennacchi e con la sceneggiatura adattata alla versione cinematografica dallo stesso regista con la preziosa collaborazione di Stefano Rulli e Sandro Petraglia. Nel cast sono presenti Elio Germano, Riccardo Scamarcio, Luca Zingaretti, Angela Finocchiaro, Anna Boniaiuto, Ninni Bruschetta e Claudio Botosso. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MIO FRATELLO È FIGLIO UNICO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 13 MARZO 2017: LA TRAMA - Un ragazzino di circa undici anni di nome Antonio (Elio Germano) ma che tutti conoscono nel quartiere di Latina dove abita con il diminutivo di Accio, è mosso dalla voglia di avere una vita al servizio degli altri per dare loro sostegno da un punto di vista morale, etico e concreto. In ragione di questo suo intendimento fa pressioni con i propri genitori affinchè acconsentano al suo desiderio di entrare in seminario. Dopo alcune discussioni decidono di assecondarlo per cui il piccolo Antonio parte alla volta del seminario. Tuttavia, la sua permanenza non sarà molto lunga e soprattutto non sarà finalizzata alla tonaca. Infatti,un giorno si rende conto di non essere portato per questo genere di vita e dopo aver lasciato il seminario fa ritorno nella sua Latina dove ha diversi scontri con i propri genitori ed il proprio fratello Manrico (Riccardo Scamarcio), per il suo cambiamento. Antonio inizia a frequentare un venditore ambulante di nome Mario che gli parla talmente bene del fascismo che lo porta ad avvicinarsi a questo movimento politico fino a che Antonio ormai diventato maggiorenne decide di iscriversi all’allora Movimento Sociale Italiano. Questa sua scelta è motivo di nuovi scontri all’interno dell’ambiente familiare anche perché Manrico è un attivista del Partito Comunista Italiano. Manrico è un operaio che si occupa da alcuni anni di sindacati e sta portando avanti una serie di lotte sociali. Ben presto le loro strade si incroceranno sulle opposte fazioni ma sarà Antonio a prendere delle decisioni dettate da maggiore saggezza. Infatti, blocca Mario ed altri fascisti che vogliono incendiare l’auto del fratello ed allo stesso tempo si arrabbia tantissimo con quest’ultimo quando lo ritiene colpevole della morte dello stesso Mario e si rende protagonista di una rapina ai danni del proprio datore di lavoro. Alla fine della storia Antonio si ritroverà a prendersi cura del figlio del fratello che nel frattempo è rimasto ucciso assieme alla compagna durante un’azione dei carabinieri tesa alla sua cattura.

