OROSCOPO/ Jupiter, le previsioni di oggi, 13 marzo 2017: Toro operativo, Gemelli in cambiamento. Tutti i segni

L’OROSCOPO DI JUPITER A UNOMATTINA PER OGGI, 13 MARZO 2017 - Torna come di consueto anche oggi, lunedì 13 marzo 2017, su Rai 1 l’appuntamento con l’oroscopo di Jupiter a Unomattina. Vediamo le previsioni dell’astrologo per tutti i segni zodiacali e i suoi consigli per ciascuno di essi.

L’OROSCOPO DI JUPITER A UNOMATTINA PER OGGI, 13 MARZO 2017: I SEGNI DI TERRA - Per quanto riguarda i segni di Terra Jupiter sottolinea l'estrema operatività dei nati sotto il segno del Toro, i quali devono affrontare sempre mille cose: oggi potranno contare sullo speciale aiuto di Marte che renderà le operazioni più semplici. Tempi duri invece per la Vergine, che in questo periodo pesante faticano a vedere la luce infondo al tunnel: i nati del segno devono però avere fiducia perché presto le cose cambieranno e il sole tornerà a splendere nelle loro vita. Il Capricorno può gioire della vita amorosa: l'amore va davvero a gonfie vele e i nati del segno sono in sintonia con il loro partner oltre che predisposti a nuovi incontri amorosi.

L’OROSCOPO DI JUPITER A UNOMATTINA PER OGGI, 13 MARZO 2017: I SEGNI DI ARIA - Secondo Jupiter il segno d’aria dei Gemelli è scosso a un forte cambiamento: la vita dei nati sotto questo segno è a un punto di svolta e i Gemelli dovranno prendere delle decisioni davvero importanti, andando avanti senza timore. I nati sotto il segno della Bilancia possono stare tranquilli già da questo lunedì, perché si prospetta per loro una settimana brillante e nuove notifiche lo confermeranno. Per l'Acquario sono in arrivo delle news particolarmente interessanti che riguardano l'ambito familiare e provocheranno una forte sensazione di appagamento.

L’OROSCOPO DI JUPITER A UNOMATTINA PER OGGI, 13 MARZO 2017: I SEGNI DI FUOCO - Le previsioni di Jupiter per i segni di fuoco ci dicono che l'Ariete può gioire del proprio operato: i risultati ottenuti sono proficui e renderanno i nati del segno particolarmente soddisfatti di sé stessi. Periodo molto positivo per il Leone, che non deve sprecare questa opportunità: coloro che sono nati sotto questo segno devono valorizzare ogni singolo ambito della loro vita perché tutto andrà per il meglio. Periodo critico invece per il Sagittario, che oggi però ha un grande vantaggio: Saturno preme su di lui e l'umore può cambiare rapidamente in meglio.

L’OROSCOPO DI JUPITER A UNOMATTINA PER OGGI, 13 MARZO 2017: I SEGNI DI ACQUA - Per quanto concerne i segni d’acqua, Jupiter ha spiegato che il Cancro deve spronarsi a vivere al meglio questo inizio di settimana. Per i nati sotto questo segno è il momento di mettere fine alle fatiche e ai brutti pensieri per rendere questa giornata ricca di divertimento e di relax. Lo Scorpione deve invece stare attento agli incontri che farà in queste 24 ore perché in ambito lavorativo uno in particolare sarà molto interessante. Soddisfazioni in arrivo per i Pesci, che finalmente troveranno persone che li ascolteranno nelle loro argomentazioni trovandole utili e valide.

