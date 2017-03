Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 13 marzo a LatteMiele: Sagittario, Pesci e tutti gli altri

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 13 MARZO 2017, A LATTEMIELE - Torna l'appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, lunedì 13 marzo, sulle frequenze di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Il Toro vivrà una giornata molto interessante che regalerà delle situazioni interessanti alla ricerca della stabilità che ormai da tempo non si riesce ad ottenere. L'ARiete invece potrebbe vivere alcuni giorni di stanchezza e spossatezza che dovrà essere superata con grande applicazione e volontà oltre ovviamente che a riposo. I Gemelli si sentono ostacolati da qualcuno che sembra continuare a mettere i bastoni tra le ruote. Serve forza per superare le difficoltà e soprattutto non deve esserci mai la tentazione di mollare. Il Cancro invece sente tantissima energia e vuole trovare la forza per rompere con qualcuno, questo potrebbe essere il momento adatto. Nel lavoro serve assolutamente trovare qualcosa di importante come riferimento, attenzione a non essere precipitosi.

TUTTI I SEGNI - Ecco nel dettaglio l'analisi segno per segno. Ariete: nasce in maniera piuttosto confusa questa giornata. Oggi e domani molti potrebbero avere un attacco di stanchezza e di rifiuto rispetto alle cose che stanno facendo. Attenzione in amore naturalmente. Toro: vive una giornata interessante perché sta cercando punti di riferimento stabili, questa è una ricerca che continua anche nelle prossime settimane. A parte le giornate di giovedì e venerdì, questa è una settimana che porta un'analisi costruttiva per le situazioni personali, attenzione solo se ci sono state troppe spese. Chi da poco convive vuole fare un progetto che riguarda la casa e i figli. Gemelli: nonostante il grande impegno c'è sempre qualcuno che ostacola i nati sotto questo segno. In amore non deve dare spazio alle persone che parlano troppo e non agiscono. L'amore è uno dei lati positivi di questa condizione astrologico. Per il lavoro e le questioni economiche non c'è tanta chiarezza ed è in uno stato di attesa che se diventa troppo lunga potrebbe anche decidere di mollare tutto. Cancro: c'è una condizione stressante che riguarda il segno perciò sente tanta energia ma anche voglia di mandare a quel paese qualcuno. Tutti i riferimenti di lavoro devono essere analizzati nel dettaglio. Chi ha una relazione difficile ora sta tirando la cinta e sta cercando di tagliare tutte le situazioni inutili. C'è qualcosa che vorrebbe fare che non viene accettata in famiglia, quindi deve usare molta prudenza. Leone: chi ha un contratto in essere non deve restare a guardare. Deve cercare progetti utili, non solo quelli che magari sono per vincere ad ogni costo. L'amore può nascere o rinascere in ogni momento. Vergine: potrebbe pensare ad una situazione di lavoro molto determinata. Non si può dimenticare Saturno sempre in aspetto complicato quindi tutto questo costa fatica. In amore tutto quello che c'è, c'è, ma tutte le storie nuove vanno verificate. Bilancia: il segno è sempre costantemente in battaglia, ma non è escluso che entro i prossimi due o tre mesi dovrà portare avanti un progetto di lavoro. In amore non c'è tutta questa grande complicità, chi vive una storia bella va avanti ma per quanto riguarda i single non c'è ancora la persona capace di emozionare oppure se c'è è lontana. Scorpione: non si deve sottovalutare le nuove soluzioni perché la seconda parte dell'anno è molto importante. Si cominciano a delineare strategie che si riveleranno vincenti. Entro venerdì potrebbe arrivare una bella notizia. Sagittario: c'è una grande forza, non si tira mai indietro. In amore adesso è molto osservato, chi non si sente fortunato deve fare i conti con se stesso perché spesso qualcuno non fa la vita che desidera fare. Chi lavoro troppo può sentirsi in disagio anche in un periodo buono. Capricorno: è tra i segni più pensierosi. Oggi non deve fare troppe cose. Chi è a capo di una situazione lavorativa in questi giorni deve ripartire da zero, ma deve essere cauto. Deve arginare alcune situazioni che possono infastidirlo come ad esempio alcune relazioni sentimentali o parentali che non sono chiare. Acquario: vive una giornata sottotono per stanchezza. C'è qualche ritardo causato da troppe cose da fare e poco tempo per concluderle. In questi giorni deve cercare di recuperare anche l'amore. Pesci: si sta attraversando una fase importante. Non deve dare spazio a progetti inutili. Tutti quelli che vogliono innamorarsi devono valutare incontri fin da adesso.

