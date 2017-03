PARLARE CON I MORTI/ Craig Warwick con gli angeli, Lisa Fusco con il padre tramite stampante (Pomeriggio 5)

PARLARE CON I MORTI, CRAIG WARWICK COMUNICA CON GLI ANGELI: IL RITORNO A POMERIGGIO 5 (OGGI 13 MARZO 2017) - Puntata “evocativa” oggi a Pomeriggio 5: Craig Warwick, Lisa Fusco, Morena Funari, angeli, demoni e malocchi. Si torna a parlare di messaggi con l’aldilà, del parlare con i morti e con i defunti parenti o amici; insomma, un potpourri di temi e ospiti con il tratto comune della misteriosa comunicazione con l’aldilà. Protagonista assoluto sarà tra qualche minuto proprio lo storico collaboratore dell'FBI e "messaggero degli angeli". Il medium, di origine britannica, è infatti in grado di parlare e vedere gli angeli, che gli rivelerebbero molti particolari sulle persone ancora in vita. Già qualche mese fa a Parliamone Sabato, il programma di Rai Uno condotto da Paola Perego, Warwick ha dapprima raccontato com'è stato convivere con questo dono: "Ho detto a mio padre che avevo un amico speciale, ma non era contento. Mi portava dal medico due volte a settimana, mi nascondeva quando venivano ospiti". Poi la spiegazione a questo evento paranormale:"Gli angeli non vogliono niente da me, mi usano come tramite per aiutare delle persone". Craig Wawrick, come già avvenuto in passato, nel corso della puntata sulla Rai - e anche oggi a Pomeriggio 5 si attende la medesima scena - ha indicato una signora in mezzo al pubblico di nome Romina al cui fianco vi era "una forte presenza". Secondo Warwick l'angelo (in questo caso una donna) ha baciato sulla fronte la spettatrice:"Mi ha detto che gli ultimi sei mesi della tua vita sono stati molto difficili. Hai tanti pensieri. Arriveranno buone notizie. L'angelo è una donna molto forte, comanda lei, non io. Lei è felicissima, è andata via subito". Romina ha confermato di avere perso il lavoro e che la donna in questione potrebbe essere la nonna. E oggi, con quali “angeli” comunicherà il buon Craig?

PARLARE CON I MORTI, LISA FUSCO E MORENA FUNARI: LE STRANE COMUNICAZIONI CON L’ALDILÀ… (OGGI 13 MARZO 2017) - Non solo Craig Warwick oggi a Pomeriggio 5 parlerà di aldilà, comunicazioni strane o parlare direttamente con i morti: ci sarà l’atomica soubrette Lisa Fusco, famosa per le spaccate virali a La Prova del Cuoco - che parlerà di come dal luglio del 2014 parla costantemente con l’aldilà, ovvero suo padre. La showgirl inizia a notare alcuni segnali provenienti dalla stampante del padre: «ho avuto inizialmente paura, ma ora sono felice di avere un contatto con lui. Ero sulla poltrona del soggiorno a struggermi per la sua morte, e mi chiedevo papà dove sei?? A quel punto si è accesa la luce della stampante. Non ho avuto il coraggio di alzarmi e sono rimasta immobilizzata; ho capito solo più tardi che era un segnale di mio padre per comunicare con me», ha raccontato questa mattina a Il Mattino di Napoli. «Non è un guasto alla stampante, è nuova e anche un tecnico mi ha detto che è tutto a posto. La spina è inserita ma è spenta, si accende da sola all’improvviso. Capita che i nostri cari dopo la scomparsa si servano di un oggetto per mettersi in contatto con noi. Sono sempre stata la sensitiva della famiglia, per questo mio padre ha scelto me per comunicare», ha risposto convinta la soubrette campana che tra poco racconterà da Barbara D’Urso, assieme alla moglie di Gianfranco Funari (Morena) come è assolutamente possibile parlare e comunicare con i cari defunti.

