POMERIGGIO 5/ Tra gossip e cronaca: quali servizi ci saranno oggi, 13 marzo 2017? Riassunto ultima puntata

POMERIGGIO 5, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 13 marzo 2017) - Torna questo pomeriggio, lunedì 13 marzo 2017, il consueto appuntamento con Pomeriggio 5, il contenitore della rete Mediaset condotto da Barbara D’Urso. Si riparte dunque con una nuova settimana: in attesa di scoprire di che cosa si parlerà, vediamo il riassunto della puntata andata io onda venerdì. La prima parte è stata dedicata alla cronaca. Si è partiti dalla notizia del ritrovamento di una donna morta a Cirò Marina. Si tratta di Antonella Lettieri, che è stata uccisa all'interno della sua abitazione. A seguire si è parlato della questione dell'autodifesa, che tanto fa discutere in questi giorni, dopo la notizia di quel ristoratore che ha sparato a un ladro che voleva introdursi nel suo locale. Non si poteva non parlare poi della tragedia dell'A14, dove è crollato il ponte di un cavalcavia e sono morte due persone. Ai microfoni di Pomeriggio 5 hanno parlato due testimoni dell'accaduto. Nella seconda parte della trasmissione si è parlato dell’Isola dei Famosi. La notizia su cui si è incentrato il dibattito insieme agli ospiti in studio è stato il coming out di Eva Grimaldi. La ex di Gabriel Garko ha infatti deciso di partecipare a questa edizione dell’Isola e lì è venuto fuori tutto. Francesca Cipriani ha una storia con Biagio D’Anelli? Ecco un altro argomento di gossip molto interessante di cui parlare. La coppia però era presente in trasmissione questo pomeriggio e Biagio ha voluto subito smentire tutte queste voci, affermando che con Francesca in realtà si conoscono da ben 10 anni e lui tra l’altro adesso è anche fidanzato con una ragazza che si chiama Olga. I due perciò sarebbero soltanto grandi amici e niente di più, come fratello e sorella, dicono loro.

© Riproduzione Riservata.