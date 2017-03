QUINTA COLONNA, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 13 MARZO 2017: ASSENTEISMO E SICUREZZA - Paolo Del Debbio è pronto a tornare in scena oggi, lunedì 13 marzo 2017, insieme ad un nuovo appuntamento con Quinta Colonna: il talk di Rete 4 si occuperà nuovamente del caso di Marigliano, in provincia di Napoli, dove - già la settimana scorsa - in studio era stata accennata una “presunta situazione di assenteismo” all’interno degli uffici del Comune. Il conduttore non lascerà nulla al caso, e gli inviati del programma - come si legge nel comunicato - parleranno con chi di dovere. Ma il dibattito si sposterà anche sul tema sicurezza: è giusto difendersi da soli? Una discussione che è tornata sulle scene sociali anche in seguito ad alcune denunce di vip (ricorderete, per esempio, il messaggio di Francesco Facchinetti affidato ai social e le parole pubbliche di Celentano e Claudia Mori): Del Debbio la affronterà partendo da Casaletto Lodigiano, dove il proprietario di un locale ha aperto il fuoco su uno dei ladri che si erano introdotti nel locale. Non solo: in studio, a Quinta Colonna, faranno capolino Ivana Spagna e Lory Del Santo, per raccontare le loro esperienze in merito. Da non dimenticare, infine, gli interventi comici di Gene Gnocchi.

