Raz Degan/ Isola dei Famosi 2017, amicizia “speciale” con Rocco Siffredi: “una boccata d'aria fresca"

Isola dei Famosi, Raz Degan e Rocco Siffredi amici! L'attore israelliano confessa: "Una ventata d'aria fresca!" - Sembrava impenetrabile e solitario, ma Rocco Siffredi è riuscito a rompere la corazza di Raz Degan. Sull'Isola dei Famosi è infatti nata una conoscenza che si è in poco trasformata in un'amicizia che ha portato Raz a dichiarare, quasi commosso, che Rocco è stato "la sua boccata d'aria fresca, il suo sfogo, una persona con la quale finalmente poter parlare". Abbracci e chiacchiere complici quelle tra i due, che vanno a sfatare anche il mito di un Raz duro e desideroso di solitudine. "Non è facile stare qui da solo, giorno dopo giorno, senza parlare con nessuno" aveva dichiarato il modello israeliano nel corso di una delle ultime dirette, svelando il suo evidente malessere, arginato in questi giorni dalla presenza di Rocco Siffredi che, anche con il gruppo, ha più volte preso le sue difese, facendo comprendere che il vero Raz Degan non è quello che vedono tutti gli altri, nonostante abbia delle evidenti chiusure nei riguardi dei naufraghi.

Isola dei Famosi, Raz Degan e Rocco Siffredi amici: presto anche l'arrivo di Paola Barale... - Rocco Siffredi è stato il giusto mediatore in una situazione ormai diventata particolarmente ostile. Il noto attore hard ha cercato di chiarire al gruppo dei lato del carattere di Raz Degan che lui stesso è riuscito a scoprire e apprezzare in questi giorni, suscitando tuttavia lo scetticismo dei naufraghi. Proprio oggi Rocco ha però dovuto lasciare l'Isola tra il rammarico di tutti e in particolare di Raz Degan, che lo ha salutato e abbracciato, svelando poi in separata sede i suoi sentimenti. "Mi dispiace molto che sia andato via, per me è stato una boccata d'aria fresca, una persona con cui potermi sfogare dopo tutto questo tempo" ha raccontato alle telecamere Degan che non sa che presto riceverà (a quanto sembra) un'altra visita che sicuramente gli sarà molto gradita: quella di Paola Barale. Che l'ex compagna riesca finalmente a farlo sciogliere, magari anche riavvicinandosi a lui? Stiamo a vedere!

