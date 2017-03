STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: American Sniper, Quinta Colonna (lunedì, 13 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 13 MARZO 2017 - Sarà un lunedì sera da non perdere sui canali Mediaset. Film d'autore, programmi d'approfondimento e serie tv: questa la proposta per tutti i gusti in vista del 13 marzo. Con un occhio agli ascolti, a farla da padrone dovrebbero essere i film 'American Sniper' e 'Insieme per forza', ma non vanno sottovalutati nemmeno la cronaca nera e gli approfondimento di 'Quinta colonna' e un altro film d'autore come 'Mio fratello è figlio unico'.

Il nostro lungo viaggio tra le reti Mediaset inzia con Canale 5 e un'opera cinematografica del calibro di 'American Sniper': uscito nelle sale nel 2014, girato dal celeberrimo Clint Eastwood, il film vede protagonista una stella in ascesa come Bradley Cooper e racconta le vicende di Chris Kyle, punta di diamante dei Navy Seal. Grazie alla sua grande abilità con il fucile di precisione, Chris riesce a salvare tanti dei suoi commilitoni e diventa così una leggenda. Mentre combatte in battaglia, è alle prese anche con problemi in famiglia. Al termine del film, allo scoccare della mezzanotte, spazio per l'approfondimento di 'X Style', settimanale dedicato a moda e lifestyle. Su Italia 1, ecco il classico appuntamento con la commedia hollywoodiana: a partire dalle 21.10 in programma 'Insieme per forza', film che vede protagonisti Adam Sandler e Drew Barrymore. Al centro della scena le vicende di Jim e Lauren, rispettivamente vedovo e padre di tre figli e madre separata di due bambini: tra i due, dopo un iniziale appuntamento al buio, le cose non sembrano andare per il meglio, ma poco alla volta sembra nascere un vero amore. A seguire, alle 23.35, appuntamento con 'Emigratis', programma comico che vede protagonisti gli irriverenti Pio e Amedeo. Anche questa volta spazio a servizi divertenti con sportivi e personaggi italiani impegnati all'estero. Su Rete 4, invece, classico lunedì sera con 'Quinta colonna', programma d'approfondimento giornalistico dedicato ad attualità, politica e cronaca. Alla conduzione c'è, come sempre, Paolo Del Debbio. Al termine del programma – alla mezza – ancora approfondimento giornalistico con 'Terra!'.

Serata all'insegna dei film drammatici su La 5, che propone 'The Arrangement' (L'accordo): tutto gravita intorno alle vicende di Lourde Nieves, giovane colombiana dal passato tragico e intenzionata a mettersi tutto alle spalle in quel di Miami. Su Mediaset Extra approfondimento e ironia con la replica de 'Le Iene show', mentre su Iris spazio a 'Mio fratello è figlio unico', film del 2007 che vede protagonisti attori del calibro di Elio Giordano, Riccardo Scamarcio e Luca Zingaretti (a confronto due fratelli dalle fedi politiche agli antipodi, in un'opera ricca di spunti e di azione). Continuamo la nostra carrellata con la nona stagione di 'Bing bang theory', in programma alle 21.10 su Italia 2. Top Crime, invece, propone due episodi di Major Crimes, , spin-off di The Closer che vede come interprete principale Mary McDonnell (celebre per 'Balla coi i lupi'). Chiudiamo il nostro viaggio tra le reti Mediaset con Boing: alle 21.20 in programma 'Yo soy Franky', avvincente telenovela colombiana per bambini; alle 22.10, invece, è l'ora della divertente serie animata 'Clarence', incentrata sulle vicende di un bambino paffuto e dei suoi amici.