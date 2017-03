STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Il Commissario Montalbano, The Avengers (lunedì, 13 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 13 MARZO 2017 - Per la serata del 13 marzo le reti Rai propongono una programmazione piuttosto variegata che consente di spaziare dall'approfondimento culturale al cinema. Molto attesa su Rai Uno è la nuova puntata de "Il Commissario Montalbano", così come su Rai Tre l'ultima puntata di Presa Diretta.

Rai Uno propone una nuova puntata de "Il Commissario Montalbano", dal titolo "Una faccenda delicata", tratta da "Un mese con Montalbano" di Andrea Camilleri. Su Rai Due abbiamo i due film "The Avengers", dal fumetto della Marvel e "After.Life", thriller del 2009 con Christina Ricci, rispettivamente in prima e in seconda serata. Su Rai Tre andrà in onda l'ultima puntata di questa stagione del programma giornalistico d'inchiesta "Presa diretta". Nel corso della serata si parlerà della fertilità maschile nella società odierna e di come questa stia diventando un vero problema, a detta degli esperti. Pare infatti che il livello di testosterone sia sempre più basso e che gli uomini abbiano perso ormai più della metà degli spermatozoi. In seconda serata sarà dato spazio a un programma culturale, le biografie di "Correva l'anno". Questa volta la puntata sarà dedicata alla famosa spedizione sul K2 del 1954 e a uno dei suoi protagonisti, l'italiano Walter Bonatti, che fu una delle figure più importanti di quella spedizione, alla quale partecipò da supporto ai due alpinisti Achille Compagnoni e Lino Lacedelli.

Su Rai 4 andrà in onda una nuova puntata del telefilm Vikings IV. Quello che si potrà seguire in prima serata su questa rete sarà l'episodio numero 10 della serie. Rai 5 propone ai suoi telespettatori per il prime time del 13 marzo un'interessante documentario sulla vita di Dario Fo e Franca Rame. Si tratta di un approfondimento che fa parte di un più ampio ciclo di documentari attraverso i quali, partendo proprio dalla vita del Premio Nobel per la letteratura, si va a ripercorrere l'intera storia del teatro italiano degli ultimi decenni, a partire dalla seconda metà del secolo scorso e fino ad oggi. Nel corso della puntata si potranno vedere anche alcuni spezzoni degli spettacoli di Fo e vi sarà la possibilità di ascoltare importanti testimonianze di personaggi che lo hanno conosciuto e che hanno avuto modo di apprezzarne da vicino le capacità artistiche. Rai Movie e Rai Premium lasciano spazio al cinema. In prima serata troviamo infatti su entrambe le reti due film. Rai Movie propone alle 21.20 "Faccia a faccia", una commedia di Jon Turteltaub del 2000 con Bruce Willis e Spencer Breslin. Il primo interpreta Russ Duritz, un uomo in carriera che sembrerebbe aver ottenuto ormai tutto dalla vita. Eppure un bel giorno egli si trova faccia a faccia con se stesso bambino, all'età di otto anni. Da allora tutto cambia e Russ ricorda molti aspetti del suo passato che ormai sembrava aver rimosso del tutto. Egli capisce che le sue aspettative erano ben altre e ritrova i valori importanti della vita, l'amore e la famiglia. Su Rai Premium alle 21.20 troviamo "Morte a Carcassonne", un giallo poliziesco che si incentra sulla morte di una donna, Solange Dorval. Si tratta di una pellicola che parla di templari e di misteri. Sarà la polizia a prendere in carico le indagini alla ricerca di un assassino che sembrerebbe appartenere proprio ai Cavalieri Templari.