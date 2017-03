STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: The Walking Dead, Ghostbuster (lunedì, 13 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 13 MARZO 2017 - Lunedì 13 marzo per la prima serata, Sky vi offre una vasta scelta di programmi e film da seguire. Tra i più visti ci potrebbe essere Cinquanta Sbavature di Nero, offerto in prima visione dalle reti Sky, e la puntata di Grey's Anatomy.

Fox trasmetterà in contemporanea con gli Stati Uniti, il tredicesimo episodio della 7 stagione di "The Walking Dead", serie di genere horror, in compagnia di zombie assassini. A seguire invece andrà in onda "Legion", sempre in prima Tv con l'episodio 5 dal titolo "Il parassita". Fox Crime delizierà la serata con due puntate "Niente è più come appare" e "Il punto di vista" della serie tv Elementary. Il mondo della finanza vi aspetta su Sky Atlantic, con un nuovo episiodio della seconda stagione di Billions. Su Fox Life andranno in onda gli amatissimi dottori di "Grey's Anatomy" con in prima Tv l'episodio 12, e successivamente la serie "This is Us". Divertimento e risate assicurate su SkyUno e le audizioni di "Italia's Got Talent" insieme ai quattro giudici Frank Matano, Claudio Bisio, Luciana Littizzetto e Nina Zilli.

Il canale Sky Cinema Uno trasmetterà il reboot al femminile di "Ghostbuster", film celebre negli anni 80. Quattro donne agguerrite sfideranno gli accademici e il loro scetticismo, formando un team di acchiappafantasmi. Il film "Dove eravamo rimasti" sarà invece su Sky Cinema Hits. Una front woman Ricky, ha lasciato da molti anni il marito e i tre figli per coronare il suo sogno musicale. Ma sarà costretta a tornare a casa quando la figlia Julie romperà bruscamente il suo matrimonio. Ricky raggiunge così l'ex marito che vivo ormai in una lussuosa villa con la sua nuova compagna. L'incontro dopo anni tra Julie e Ricky sarà fatto di ombre e luci. "Il viaggio di Arlo", film d'animazione targato Disney Pixar andrà in onda su Sky Cinema Family. Arlo è il figlio più piccolo di una famiglia di dinosauri, il padre gli affida il compito di scacciare il ladruncolo che ruba le loro provviste. Ma Arlo si troverà di fronte un cucciolo d'uomo, che non riuscirà ad uccidere. Sky Cinema Passion si tingerà di rosa con la commedia "Come ti ammazzo l'ex". Licenziata e tradita dal marito, Alex Case viene condannata a seguire una terapia contro la rabbia per un anno. Nel gruppo farà la conoscenza di Stella, Kim e Nikki. Insieme le donne decidono di vendicare il marito di Alex. Film d'azione con Sean Penn e Jasmine Trinca su Sky cinema Max dal titolo "The Gunman". Jim Terrier nel 2006 si trova in Congo con la sua fidanzata Annie. Jim ufficialmente si trova in Africa per conto di una ONG. Il suo compito è quello di uccidere su commissione. Ma una volta lasciato il Paese tutto quello che ha fatto lo perseguiterà. Otto anni dopo, sopravvive a un attentato, così Jim capisce che qualcuno del suo passato lo vuole morto.