STEFANO DE MARTINO / News: il ballerino diviso tra il cinema e le critiche all'ex moglie (oggi, 13 marzo 2017)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO DI AMICI DEBUTTA AL CINEMA? ARRIVANO ALTRI INDIZI - Stefano De Martino sbarca al cinema? Il ballerino di Amici è stato beccato sulla "scena del crimine"... Cosa è successo? Il danzatore con la faccia da simpatico scugnizzo, ha pubblicato di recente uno scatto su Instagram che ha fortemente allertato i fan di tutta Italia. "Crime scene. Do not cross", la didascalia dell'immagine che lo ritrae in posa, davanti ad un nastro adesivo che strizza l'occhio ad un set hollywoodiano. La fotografia ha perfino incuriosito Carolyn Smith, presidente di giuria di Ballando con le stelle che ha commentato: "Sei venuto da noi a Ballando con il criminologo?". Da questo momento quindi, è un vero giallo. Nel frattempo però, sembrano proseguire i "faccia a faccia" mediatici con l'ex moglie, la showgirl argentina Belen Rodriguez. Dopo le prime foto in moto senza casco insieme al piccolo Santiago, l'ex di De Martino è stata nuovamente pizzicata dai paparazzi, sempre in moto, ancora con Santiago e costantemente senza casco. La "bravata bis" è stata immediatamente immortalata tra le pagine di "Oggi", che ha perfino piazzato la conduttrice di Tu si que vales in copertina scrivendo: "Spericolata Belen! In moto con Santiago senza il casco, il figlio rischia. E adesso De Martino si infuria". Belen si trovava a Pavia, in una pista insieme al fidanzato, il pilota di MotoGp Andrea Iannone e il figlio. La Rodriguez di recente, aveva anche risposto alla pioggia di critiche su VanityFAir.it, affermando: "Sono una brava mamma, non sono spericolata. Non metterei mai, e dico mai, in pericolo mio figlio. Eravamo in un boschetto, appena fuori Milano, Lì, c’è una pista di motocross e un parcheggio dove si fanno le grigliate. Siamo saliti sulla moto per gioco, quasi da fermi. Non siamo mica andati in strada. Io quelle foto le avrei descritte in un altro modo". Nel frattempo però, pare che Stefano De Martino, sia davvero furioso con l’ex moglie, anche per l’esposizione mediatica del piccolo Santiago: come andrà a finire?

