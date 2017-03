STRISCIA LA NOTIZIA/ Quali servizi verranno presentati oggi, 13 marzo 2017? Riassunto ultima puntata

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 13 marzo 2017) - Questa sera, lunedì 13 marzo 2017, torna in scena il consueto appuntamento con il Tg satirico Striscia la notizia su Canale 5, alle ore 20.40 circa. In attesa di scoprire i nuovi servizi, vediamo il riassunto della puntata di sabato 11 marzo. Il programma inizia, come al solito con l’introduzione dei conduttori, Ficarra e Picone. Cristian Cocco in Sardegna, e precisamente a Santadi in provincia di Carbonia-Iglesias, evidenzia come gli alloggi popolari previsti da un finanziamento regionale sono ancora fermi allo stato visto nella trasmissione di due anni fa. Cristina Gabetti per Occhio al futuro, porta il telespettatore a parlare di un computer di ultima generazione, computer capace di purificare l’acqua da qualsiasi contaminazione nonché di generare l’elettricità e finanche di connettersi ad internet consentendo una velocità piuttosto elevata. Il computer, che in questi giorni viene testato in Italia grazie alla preveggenza di un imprenditore del bel paese, potrebbe risolvere nel futuro moltissimi problemi, soprattutto nei paesi del cosiddetto terzo mondo. Mister Neuro sottolinea invece come sia carente la situazione dei WC pubblici a Roma, l’inviato girando per la capitale non riesce a trovare un solo bagno pubblico funzionante. Jimmy Ghione continua invece la sua campagna contro il furto dei tombini, l’inviato si trova di nuovo a Roma per evidenziare la situazione. Ghione porta lo spettatore su una strada sulla quale mancano praticamente tutte le coperture delle fogne, presumibilmente rubate dai tanti ladri di tombini. Intervistato il consigliere di quartiere di riferimento, quest’ultimo che non fa altro che evidenziare come lui stesso abbia presentato decine di denunce alle autorità competenti. È la volta di Antonio Casanova che fa conoscere al telespettatore un autobus impegnato in un servizio di linea, sul quale non solo non si paga il biglietto, ma in cui l’autista non esclude una bella chiacchierata al cellulare mentre guida. Nella rubrica Moda caustica infine il telespettatore viene portato nelle varie storture televisive relativamente alle "mise" dei personaggi, il vincitore è Roberto D’agostino che in una trasmissione dell’ultima settimana si è presentato con una abbigliamento a scacchi, il politologo vince di un soffio sulla bella e "lucente" Lilly Gruber.

