THE ARRANGEMENT/ Su La5 il film con Bryan Greenberg

THE ARRANGEMENT, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 13 MARZO 2017: IL CAST - The arrangement è il film in onda su La5 oggi, lunedì 13 marzo 2017 alle ore 21.10.Una pellicola di genere drammatica che è stata diretta da Kevin Bray e realizzata nell’anno 2013 in America esclusivamente per il circuito televisivo senza essere proposta nelle sale cinematografiche. Nel cast sono presenti gli attori Bryan Greenberg, MichelleLebret, Stephanie Sigman, Manolo Cardona, Amanda Schull e John Pankow. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

THE ARRANGEMENT, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 13 MARZO 2017: LA TRAMA - Lourdes Nieves (Stephanie Sigman) è una donna di origini colombiane che nel corso della propria vita ha dovuto fare i conti con una realtà piuttosto complicata ed ostile, che ha forgiato il proprio carattere ritrovandosi costretta ad adattarsi per sopravvivere. Un adattamento che è stato effettuato sconfinando nel mondo dell’illegalità: la donna si è dovuta macchiare di tanti crimini. Infatti, Lourdes è cresciuta in una cittadina colombiana dove a comandare sono i potenti narcotrafficanti che hanno imposto il loro potere sullo Stato. Ormai diventata grande e matura, Lourdes si rende conto di come la propria vita sia priva di valori, di progetti e soprattutto non gli possa permettere di avere quello che ha sempre desiderato: una famiglia con un uomo di cui prendersi cura. In ragione di ciò, la donna decide di abbandonare la propria cittadina natale e la Colombia riuscendo ad entrare negli Stati Uniti d’America. La donna per la precisione raggiunge lo stato della Florida stabilendosi con i soldi che ha messo da parte nella ricca città di Miami. Poco alla volta riesce ad inserirsi nella società cittadina ed in particolare riesce anche a trovare l’amore in un uomo di nome Billy (Bryan Greenber). Le cose tra di loro vanno molto bene ed essendo pazzamente innamorati l’uno dell’altra decidono di convolare a nozze. Pochi mesi dopo il matrimonio, Billy decide in accordo con la moglie di candidarsi alle elezioni amministrative locali. La politica rappresenta un duro campo di battaglia e questo lo sa molto bene anche Lourdes che per aiutare il marito nel raggiungere questo obiettivo decide di utilizzare tutto quello che ha imparato in tanti anni di permanenza nella sua cittadina natale arrivando a giocare sporco. Questo però comporterà dei contraccolpi anche nel loro rapporto.

