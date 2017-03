THE AVENGERS/ Su Rai 2 il film con Robert Downey Jr.

THE AVENGERS, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 13 MARZO 2017: IL CAST - The Avengers è il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 13 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere fantastica del 2012 scritta e diretta da Josh Whedon (Alien - La clonazione, Quella casa nel bosco, In your eyes) ed interpretata, fra gli altri, da Robert Downey Jr. (Tropic thunder, Kiss kiss bang bang, The judge), Chris Evans (Snowpiercer, Before we go, Non è un'altra stupida commedia americana) e Scarlett Johansson (Lucy, Ghost in the shell, Lost in translation). The Avengers è il risultato di un progetto portato avanti per diversi anni, che ha visto prima alternarsi al cinema film con protagonisti i vari eroi solisti, fra cui Iron Man, Hulk, Captain America e Thor. The Avengers è il sesto film del Marvel Cinematc Universe, un universo narrativo coeso e coerente, per cui nel film compaiono personaggi e oggetti e vengono citati eventi occorsi nei film precedenti. The Avengers è comunque visibile e facilmente comprensibile a chi non ha seguito i film solisti dei diversi eroi. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE AVENGERS, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 13 MARZO 2017: LA TRAMA - Loki (Tom Hiddleston), dio norvegese dell'inganno, e un suo misterioso alleato alieno devono impadronirsi del tesseract, un manufatto in grado di produrre energia illimitata. Per affrontare questa situazione, che un unico supereroe non saprebbe risolvere da solo, Nick Fury (Samuel L. Jackson), capo dello S.H.I.E.L.D., riunisce un potentissimo team di cui fanno parte Iron Man (Robert Downey Jr.), inventore milionario rinchiuso in un'armatura fantascientifica, Capitan America (Chris Evans), eroe della Seconda Guerra Mondiale, la Vedova Nera (Scarlett Johansson), ex spia sovietica, Hulk (Mark Ruffalo), l'essere più forte del mondo, Thor (Chris Hemsworth), il dio norvegese delle tempeste, e Occhio di Falco (Jeremy Renner), un esperto arciere. Il gruppo dovrà affrontare i dissidi interni e riuscire nell'impresa di fermare Loki. Quest'ultimo infatti ha consegnato il tesseract ai suoi misteriosi alleati alieni, i Chitauri, che l'hanno usato per aprire un varco dimensionale nel cielo degli Stati Uniti e stanno scatenando una vera invasione su vasta scala nelle vie di New York.

