THE WALKING DEAD 7/ Anticipazioni puntata 13 marzo 2017: la corsa alle armi di Carol e Ezeckiel

THE WALKING DEAD 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, 13 marzo 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di The Walking Dead 7, in prima Tv assoluta. Sarà il 13°, dal titolo "Seppellitemi qui". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove eravamo rimasti la scorsa settimana: Rick (Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira) si trovano per strada, immersi nella loro relazione. Tutto sembra tranquillo, fino al mattino successivo, quando Michonne crede di aver sentito un rumore. Scopre che si tratta di un cervo, ma poi vengono attirati verso una struttura nelle vicinanze, dove trovano uno zombie con un fucile. Trovano dei bossoli di proiettile particolare, che fanno intuire sia successo qualcosa di grave all'interno, molto tempo prima. Intanto, Rosita (Christian Serratos) raggiunge una casetta nelle vicinanze, in cerca di armi, ma trova solo una scacciacani. Rick e Michonne continuano invece ad addentrarsi negli edifici adiancenti al Luna Park, ma un tetto crolla e cadono al di sotto. Arrivata alla chiesa, Rosita sfoga la propria frustrazione a padre Gabriel (Seth Gilliam), per via della mancata uccisione di Negan (Jeffrey Dean Morgan). Pensa a chi è morto a causa della sua stupidità nell'aver dato retta alle sue parole. Tara (Alanna Masterson) invece manifesta alla piccola Grimes la propria confusione sul da farsi. Crede che le armi di Oceanside potrebbero essere utili alla loro causa e anche che le donne dovrebbero unirsi alla loro guerra. I Saviors dopo tutto hanno ucciso i loro mariti e figli, ma non sa davvero come andrà a finie. Rick e Michonne, più tardi, ripuliscono il parco giochi dai Vaganti. La presenza di un cervo e di un'orda di Vaganti, portando Rick a perdere l'equilibrio ed a rimanere inerme mentre le creatture si fanno sempre più vicine. Michonne lo raggiunge quando ormai i Vaganti si sono avventati contro il corpo, e rimane così sconvolta che non riesce a reagire di fronte agli zombie. Lo scossone le viene dato dall'uscita dello Sceriffo Grimes dal nascondiglio in cui si è rintanato. Al ritorno alla macchina, Rick condivide la propria angoscia a Michonne, riguardo all'amico che lo ha salvato e che ora ha perso. Promette poi che sconfiggeranno i Saviors, mentre la spadaccina confessa di non poter pensare all'idea di poterlo perdere. Questo è ciò che le ha fatto capire quello che hanno appena vissuto, ma lo Sceriffo non vuole che viva nella menzogna. Crede che debba valutare anche questa possibilità e che se gli succedesse qualcosa potrebbe essere lei ad assumere il comando del gruppo. Rick e gli altri trasportano le armi trovate a Jadis (Pollyanna McIntosh) ed al gruppo della discarica, ma la leader crede che non bastino. Rick ottiene di tenere un po' di armi per loro, in modo da ritrovarne altre, ma in fondo non crede che sia possibile. Il giorno dopo, Rick chiede spiegazioni a Tara riguardo alla strana sparizione di Rosita, mentre l'amica gli annuncia di dovergli dire una cosa. In quel momento, Rosita raggiunge Sasha (Sonequa Martin-Green) a Hilltop e la trova alla tomba di Abraham (Michael Cudlitz). Le rivela che le serve il suo aiuto e Sasha capisce al volo di cosa si tratta, ma accetta ad una sola condizione: sarà lei a sparare.

THE WALKING DEAD 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 13 MARZO 2017, EPISODIO 13 "SEPPELLITEMI QUI" - Nel prossimo episodio di The Walking Dead 7, Tara deciderà di vuotare il sacco riguardo alle armi di OceanSide. I tempi sono ormai maturi perché le due comunità si incontrino, ma come reagiranno le donne incontrate in precedenza dalla nostra Sopravvissuta? I timori di Tara di possibili nuovi scontri potrebbero essere reali. Nel frattempo, Sasha e Rosita proseguono con la loro missione personale, che verrà portata avanti solo dalle prima delle due donne. Sul web si inizia già a parlare di un possibile tradimento in arrivo e questo non ci riporta che l'attenzione verso Gregory, uno dei personaggi più ambigui di Hilltop. Tuttavia, grazie al promo sappiamo che un focus maggiore verrà dato a Carol, che sceglierà di abbandonare la propria prigionia. Questo potrebbe dipendere dalla scoperta della donna della verità sulla sorte toccata ai suoi due amici.

