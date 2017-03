THIS IS US / Anticipazioni puntata 13 marzo 2017: Kate conosce un nuovo ragazzo, tradirà Toby?

THIS IS US, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, lunedì 13 marzo 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio della serie rivelazione This is us, in prima Tv assoluta. Sarà il 13°, intitolato "Tre frasi". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: Rebecca (Mandy Moore) e Jack (Milo Ventimiglia) sono felici all'inizio della gravidanza, ma all'avvicinarsi del parto, la moglie diventa sempre più irascibile. Intanto, il dottor K (Gerald McRaney) deve ancora affrontare la morte della moglie, ma per quanto si sforzi, non riesce a fare a meno di sentirla ancora vicina. Il pompiere Joe (Brian Oblak) invece, cerca conforto nella fede per risolvere alcuni problemi matrimoniali, fra cui la difficoltà che la moglie rimanga incinta. Più tardi, Rebecca sbatte fuori di casa Jack perché la casa non è ancora pronta e ci sono gli scatoloni ancora in mezzo. Solo dopo averlo incolpato anche della gravidanza, realizza che è il giorno del suo compleanno. Mentre fa la spesa al supermercato, il dottor K incontra una vedova, Anne (Susan Blakely), ma rifiuta il suo invito per una cena. Miguel (Jon Huertas) cerca in seguito di convincere Jack a prendersi una giornata di riposo per giocare a golf. L'amico però non fa che pensare a Rebecca e conferma di volerci stare più tempo possibile con la moglie, nonostante tutti i difetti e gli eventi poco piacevoli. Il dottor K riceve invece la visita del figlio, ma svia il suo consiglio poco velato di frequentare un'altra donna. Nello stesso istante, Rebecca compra tutto l'occorrente per preparare una torta per Jack. Nel pomeriggio, Joe apre la porta della Caserma e si ritrova di fronte il piccolo Randall. Mentre il dottor K rifiuta fortemente di voltare pagina come vorrebbe il figlio, Joe decide di portare il bambino a casa con sé. Crede che i problemi matrimoniali che ha con la moglie dipendano dal non aver avuto figli e che le sue preghiere siano state ascoltate. La donna però lo spinge a portare Randall in ospedale perché riceva le cure idonee, dato che non potrà mai averlo come figlio. Il dottor K raggiunge poi il cimitero per fare visita alla tomba della moglie e le confessa di stare male per la sua assenza. In quel momento, viene chiamato dall'ospedale perché Rebecca è entrata in travaglio e sta per partorire. Joe esce di casa e arriva allo stesso ospedale in cui Rebecca sta partorendo il terzo gemello. Quando il dottor K comunica a Jack che non c'è stato niente da fare, il pompiere si trova ancora in auto. Al risveglio, Jack deve dire a Rebecca quello che è successo al bambino e poi incontra Joe nei corridoi. Tornato a casa, Joe trova la moglie ad attenderlo, pronta a ricominciare da capo la loro relazione. Dopo aver riflettuto a lungo, il dottor K fa liberare la casa dalle ultime cose della moglie, colpito dalla storia di Jack e Rebecca. Anni dopo, mentre la coppia spiega ancora ai bambini come sono nati tutti e tre, il dottor K si trova a cena con Anne.

THIS IS US, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 13 MARZO 2017, EPISODIO 13 "TRE FRASI" - E' il giorno del decimo compleanno dei ragazzi e i tre bambini premono perché i genitori facciano tre feste separate. Così Jack e Rebecca sono costretti ad impiegare il triplo delle forze per riuscire ad organizzare qualcosa di perfetto. Kate invita una bambina, Sophie, con cui ha un legame molto stretto, ma sia lei che le amiche decidono di lasciarla da sola per stare con Kevin. Nel presente, Kate scopre che l'intervento bariatrico potrebbe non avvenire mai. Il medico le suggerisce di frequentare un campo adatto alle persone sovrappeso, dove Kate conosce un ragazzo che sembra risvegliare determinati dubbi. Nel frattempo, Kevin è ancora confuso sulle relazioni della sua vita. Il ritorno di Olivia e le tensioni con Sloane non gli rendono la vita facile, ma grazie al consiglio di Toby, capisce di volere in realtà Sophie al suo fianco.

