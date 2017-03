Trono Gay / A Uomini e Donne Alessandro Malossi il nuovo tronista?

Uomini e Donne anticipazioni: torna il Trono Gay! Arriva la conferma e la soffiata sul nuovo, possibile tronista! - A Uomini e Donne sta per arrivare una piacevole sorpresa. Alcuni indizi social ci hanno portato a credere, negli ultimi tempi, che la redazione sia alla ricerca di un nuovo tronista per il Trono Gay. Dopo Claudio Sona, infatti, la novità assoluta di Uomini e Donne è rimasta in stand by, nonostante i grandi ascolti registrati. Una scelta che ha deluso molto i fan dello show condotto da Maria De Filippi, che tanto hanno apprezzato il percorso di Claudio Sona e Mario Serpa. Una buona notizia però arriva proprio nelle ultime ore perchè pare ormai confermato che il Trono Gay sta per tornare e che sia già stato scelto il nuovo tronista. Lui si chiama Alessandro Malossi e sono le prove da lui postate a confermare questa teoria. Lui è un noto tatuatore bolognese che, grande particolarità, è stato già conosciuto dal pubblico di Uomini e Donne per essere stato uno dei migliori amici dell’ex tronista Valentina Dallari. Il ragazzo ha postato un messaggio ricevuto dalla redazione dove gli viene appunto chiesto di partecipare al programma. In uno scatto successivo vediamo poi il ragazzo negli studi di Uomini e Donne, almeno come lui fa sapere con un tag. Alessandro è quindi sicuramente uno dei candidati al Trono Gay, ma se sapere se sarà proprio lui il nuovo tronista bisognerà attendere sviluppi.

