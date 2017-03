UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni 13 marzo: Marina ritorna indietro sui suoi passi?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 13 MARZO: MARINA CAMBIA IDEA? - Il matrimonio di Marina e Roberto è sempre più vicino ma cosa sta passando nella mente della futura sposa? Nella puntata di Un posto al sole di questa sera, in programma su Rai 3 a partire dalle ore 20:40, la Giordano sarà ancora molto confusa a causa dell'incontro avvenuto con Matteo, che le ha fatto capire di provare dei sentimenti per lui. Per questo, si sfogherà con Elena (già arrivata insieme ad Elena per partecipare all'imminente cerimonia) alla quale confesserà di non essere più convinta di pronunciare il fatidico sì. Anche Roberto noterà la stranezza del comportamento della fidanzata e sospetterà che qualcosa di strano stia accadendo nella sua mente. E se alla fine ci ripensasse? Luca metterà in mostra la sua solita sfrontatezza, dopo essere venuto a sapere che gli esiti dell'autopsia lo hanno liberato da ogni possibile accusa. Il poliziotto sarà sempre più vicino a Franco, il quale chiederà ad Angela di invitare l'amico a cena. Ma la Poggi lo accontenterà? Ricordiamo infatti che la madre di Bianca ha già evidenziato il suo sesto senso, sospettando che l'uomo non la racconti giusta. Nel frattempo, lo studio di Enriquez proseguirà le indagini e nominerà una perizia di parte per verificare che le verifiche sul corpo di Antonio si siano svolte come dovuto. A Palazzo Palladini il gossip sarà grande protagonista: non si parlerà solo delle imminenti nozze di Roberto e Marina, ma anche della richiesta di Guido a Mariella: quest'ultima sarà certa di essere ormai prossima all'altare...

