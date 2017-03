Una Vita / Anticipazioni puntata 14 marzo: Cayetana torna in pista, sa tutto su Teresa?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 14 MARZO: CAYETANA E TERESA DI NUOVO AMICHE? - Cayetana torna in pista e lo fa iniziando da Ursula. La domestica si è presa la libertà di chiamare le guardie per denunciare il fatto che qualcuno è entrato in casa e questo indispone la sua padrona che decide di non ricevere nessuno nemmeno in questo frangente. Ma come mai continua a comportarsi in modo così strano? Sembra proprio che Cayetana abbia già capito quello che sta succedendo e anche il fatto che forse ci sia Teresa dietro tutto quello sta succedendo. La giovane maestrina ha cambiato la vita della sua ex amica e quello che vedremo non sarà tutto rose e fiori ma quello che sembra certo è che per Cayetana e Teresa ci sarà ancora un'occasione di essere felici, lo faranno proprio insieme come quando erano piccole? Non lo sappiamo ancora ma quello che è certo è che presto Ursula arriverà alla verità.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 14 MARZO: PROPOSTA DI MATRIMONIO IN CASA PALACIOS - Le buone notizie continueranno a regnare all'interno della famiglia Palacios anche nella puntata di Una vita di domani. In essa, infatti, Trini apparirà ancora dura di fronte al tentativo di riavvicinamento di Ramon ma tutto cambierà quando quest'ultimo farà la migliore proposta possibile: chiederà a Trini di sposarlo e lei, tra le lacrime, accetterà! Anche Maria Luisa sarà entusiasta di queste novità e, dopo avere chiesto scusa alla matrigna, aggiungerà di essere a conoscenza delle manipolazioni di Lourdes. Domani torneranno ad essere di grande attualità le vicende relative alle indagini di Teresa: Peirò consegnerà a Mauro la borsa di Teresa ritrovata da Ursula in casa di Cayetana, facendo sparire l'importante prova ai danni della maestra. Nel frattempo Felipe si confronterà con Teresa e le consiglierà di non rinunciare all'aiuto di Mauro, l'unico in grado di smascherare la vera identità di Cayetana. La maestra accetterà di restare vicina alla vedova di German e avrà la possibilità di diventare una presenza costante ad Acacias 38, grazie al lavoro di tutrice di Tano in casa Alvarez - Hermoso. La verità si avvicina?

