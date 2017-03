UNA VITA/ Anticipazioni spagnole e italiane: chi è Hibiba, la misteriosa nuova amica di Leonor?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CHI E' LA MISTERIOSA HIBIBA? - Le puntate di Una vita che andranno in onda questa settimana sanciranno il sorprendente ritorno di Leonor, che tutti avevano creduto morta. Il ritrovamento di alcuni suoi oggetti personali scoperti insieme ad un corpo sfigurato, avevano lasciato poco spazio ai dubbi, facendo piombare Pablo e Rosina nella totale disperazione. La questione, per fortuna, arriverà ad un'importante svolta quando la giovane Hidalgo si presenterà senza preavviso ad Acacias 38, sconvolgendo la sua famiglia. Insieme a lei ci sarà anche una donna di colore che sarà un'assoluta new entry negli episodi iberici. Si tratterà di Hibiba, che potrebbe avere avuto un ruolo di primo piano nei mesi di assenza da casa di Leonor. E stata lei a soccorrerla quando aveva bisogno d'aiuto? Dovremo attendere i prossimi episodi per scoprire se il matrimonio con Pablo sarà salvo o se è accaduto qualcosa di irreparabile durante la loro assenza.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 13 MARZO: E' PACE TRA TRINI E MARIA LUISA - La nuova settimana di programmazione di Una vita si aprirà all'insegna della ritrovata felicità nella famiglia Palacios. Archiviati definitivamente tutti gli intrighi causati da Lourdes, Maria Luisa ha chiesto scusa al padre e questo pomeriggio si preparerà ad avere un colloquio chiarificatore anche con Trini. A lei annuncerà di avere scoperto le vere intenzioni della madre, aggiungendo le scuse per avere dato seguito alle sue manipolazioni. Arriveranno poi le migliori parole che Trini avrebbe mai voluto ascoltare: Maria Luisa le chiederà di tornare a vivere da lei e Ramon, riprendendo il suo matrimonio dove era stato interrotto. Conoscendo la simpatica e dolce amica di Celia la reazione non si farà attendere: dopo avere accettato le scuse della figliastra, Trini la abbraccerà accettando la sua richiesta. Arriverà poi il momento anche del confronto con Victor che a sua volta ha sofferto molto a causa degli intrighi di Lourdes: Maria Luisa si scuserà anche con lui, il loro fidanzamento potrà dirsi salvo?

