UOMINI E DONNE / Anticipazioni: Soleil Sorgè abbandona Luca Onestini per Marco Cartasegna? (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: SOLEIL SORGE’ LASCIA LUCA ONESTINI PER CORTEGGIARE MARCO CARTASEGNA? – Soleil Sorgè continua ad essere la grande protagonista del trono classico di Uomini e Donne. Bellissima e sicura di sé, Soleil Sorgè continua a scatenare polemiche. Da una parte c’è Luca Onestini che continua a non fidarsi di lei e a dare importanza a tutte le segnalazioni che le altre corteggiatrici portano in studio e, dall’altra, c’è Marco Cartasegna che, non solo prova un forte interesse nei suoi confronti ma non perde occasione per difenderla ed elogiare le sue qualità. L’atteggiamento di Marco Cartasegna piace tanto a Soleil che non nasconde di sentirsi apprezzata e gratificata dal tronista milanase. Con Luca, invece, Soleil continua a sentirsi profondamente sott’accusa. Stanca di essere sempre criticata e insultata, Soleil, nella scorsa puntata del trono classico, ha manifestato tutto il suo fastidio al punto da aver accettato, ancora una volta, di uscire proprio con Marco. Luca non ha mostrato il minimo segno di gelosia nei suoi confronti cercando di smascherare i suoi veri sentimenti. Di fronte al cambio di strategia di Onestini, Soleil potrebbe decidere a sua volta di spiazzarlo e passare ufficialmente a corteggiare Marco Cartasegna. Ad un passo dalla scelta, il trono di Luca Onestini regalerà qualche colpo di scena?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: DESIREE’ POPPER E ROSA PERROTTA SAPRANNO ZITTIRE LE CRITICHE? – Il trono di Desireè Popper e Rosa Perrotta non è iniziato nel migliore dei modi. Le due troniste di Uomini e donne sono finite nella bufera per l’atteggiamento altezzoso e arrogante con cui si stanno rapportando ai corteggiatori. Le due, inoltre, sono al centro di rumors clamorosi che, se fossero confermati, scatenerebbero la bufera. Secondo quanto ha rivelato nei giorni scorsi Novella 2000, Rosa Perrotta sarebbe fidanzata con il figlio di una ricca famiglia italiana mentre la 28enne brasiliana sarebbe addirittura sposata con un facoltoso imprenditore. Per il momento, la redazione di Uomini e Donne non ha ancora affrontato l’argomento ma sul web i rumors continuano. Le segnalazioni sulle due troniste si riveleranno fondate?

© Riproduzione Riservata.