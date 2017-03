UOMINI E DONNE / Anticipazioni trono classico: il fratello di Luca Onestini “sceglie” al posto del tronista?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: GIANMARCO, FRATELLO DI LUCA ONESTINI “SCEGLIE” LA SUA CORTEGGIATRICE PREFERITA - Luca Onestini durante il corso del nuovo appuntamento del trono classico di Uomini e Donne andato in onda oggi, ha avuto modo di "screditare" in più di una occasione, il percorso televisivo di Soleil Sorgè, una delle sue corteggiatrici preferite. Nella puntata di questo pomeriggio, si è notato un fortissimo riavvicinamento nei confronti di Giulia Latini e, tra le altre cose, la giovane corteggiatrice ha ricevuto anche i complimenti da parte di Tina Cipollari, da sempre molto "avara" di argomentazioni positive nei confronti delle ragazze. L'esterna tra Giulia e Luca è andata benissimo tanto che, il tronista dopo averla portata fuori a cena ha confessato: "Vederti star male in puntata mi è dispiaciuto". Di seguito è andata in onda anche l'esterna di Marco insieme a Soleil e, la corteggiatrice si è dimostrata essere notevolmente criticata in studio: "Soleil uscirebbe in esterna anche con me se la portassi", ha affermato Desirèe tra gli applausi del pubblico. Nonostante le critiche in studio, Soleil riceve costantemente gli apprezzamenti del popolo della rete, specie da parte di Gianmarco, fratello di Luca Onestini: cosa è successo? Come ben sapete, i tronisti durante il percorso in onda, non possono usare i social network, tranne nel caso di Oscar Branzani e Marco Cartasegna che, per lavoro, hanno bisogno di rimanere costantemente "connessi". A questo punto quindi, a sbirciare in maniera “indiretta” ci pensano spesso i parenti dei diretti interessanti, come nel caso del fratello di Luca. Così come si legge sul VicoloDelleNews, Gianmarco, fratello del tronista, ha cliccato "Mi piace" ad un video che ritrae le dinamiche di Soleil insieme al fratello: il ragazzo fa il tifo per la Sorgè? Sarà lei la scelta finale dell'ex Mister Italia? Attualmente, voci di corridoio parlano addirittura di un probabile cambio di rotta di Soleil che potrebbe dichiararsi verso Marco Cartasegna nella prossima registrazione: come andrà a finire?

