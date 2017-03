UOMINI E DONNE / Gossip: Claudio Sona attaccato dagli haters per una foto, ecco cosa è successo

UOMINI E DONNE, NEWS E GOSSIP: CLAUDIO SONA PRESO DI MIRA DAGLI HATERS, ECCO PERCHÉ - Claudio Sona e Mario Serpa si sono lasciati (pubblicamente) da circa una settimana. La prima coppia nata dal trono gay di Uomini e Donne, aveva letteralmente conquistato il pubblico da casa così come quello presente in studio. La coppia – purtroppo - è stata quasi "vittima" di una sistema "tritacarne" e, tutta la tensione mediatica che si è venuta a creare attorno alla loro unione, in qualche modo non ha fatto bene al rapporto. Il popolo della rete poi, non avendo mai a disposizione alcun filtro disponibile, spesso punta il dito contro delle scelte in maniera gratuita e talvolta violenta. Basti pensare per esempio, agli insulti a cui si è quasi dovuta "abituare" Imma Battaglia che, dopo la settimana in Honduras e il coming out della compagna, l'attrice veronese Eva Grimaldi, è costantemente presa di mira su Facebook da insulti vergognosamente omofobi, fino a dichiarare, lo scorso sabato durante una puntata di Tv Talk, di avere paura ad uscire di casa. Claudio e Mario, per certi versi sono state delle "vittime" di un sistema che in qualche modo li voleva paladini di un messaggio che, ad oggi, dovrebbe essere assolutamente normale poter condividere. Proprio questa mattina però, Claudio Sona è stato nuovamente l'oggetto numero uno delle critiche da parte di fan scontenti ed haters con profondissime frustrazioni al seguito. L'ex tronista ha condiviso su Instagram uno scatto che lo ritrae sorridente sulle spalle dell'amico Federico Gregucci, attuale fidanzato di Clarissa Marchese. Dopo le ultime news di gossip in riferimento ad un potenziale riavvicinamento tra Claudio Sona e il suo ex fidanzato, vedere l'ex protagonista di Uomini e Donne felice, ha fatto storcere più di un naso. Proprio in questi giorni, Claudio e Mario stanno registrando le puntate speciali di Uomini e Donne che vedremo in onda questo sabato e, tra le altre cose, pare che Claudio abbia cantato "Zingara" dedicandola ad un misterioso destinatario: sarà Mario? Mentre Serpa mantiene un basso profilo, Claudio si concede di più e questo, ha dato modo di puntare il dito contro il Sona e scendere in campo in difesa del romano. Per i fan infatti, proprio Mario starebbe vivendo molto male la separazione nonostante le rassicurazioni ai fan. Cliccate qui, per visionare lo scatto “incriminato” di Claudio insieme a Federico.

