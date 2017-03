UOMINI E DONNE / Gossip: Sonia Lorenzini pazza per il suo Emanuele “Mi ha colpita fin da subito!”

UOMINI E DONNE, GOSSIP E NEWS: SONIA LORENZINI PAZZA D’AMORE PER EMANUELE MAUTI, LE ULTIMISSIME - Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti sono letteralmente pazzi d’amore. L’ultima coppia nata durante il trono classico di Uomini e Donne, ritornerà presto in televisione con le “Olimpiadi della TV” di Maria De Filippi. Lo speciale andrà infatti in onda questo sabato, 18 marzo 2017 in prima serata e, tra le altre cose, ritroveremo ex ed attuali protagonisti di U&D alle prese con gli altri programmi. Emanuele per esempio, sarà uno dei protagonisti di “Tu si que vales” suonando la tromba. Sonia invece, farà parte della Squadra speciale di Amici e, per l’occasione, ci sarà anche Claudio D’Angelo (i due però, secondo ciò che ci apprende dal VicoloDelleNews, non hanno avuto nessun tipo di contatto). Nel frattempo, nella mattinata di oggi, Sonia ha voluto salutare i fan tramite una diretta su Instagram. Durante il corso della chiacchierata online, l’ex tronista di Uomini e Donne ha confessato di non lavorare al momento (prima faceva la barista) e di convivere in quel di Roma con il suo Emanuele. Di seguito, proprio in riferimento al suo fidanzato, Sonia ha ribadito tutto il suo amore confessando di essersi interessata a lui fin dalla prima esterna anche se poi, si è corretta affermando che ha letteralmente perso la testa per lo sportivo fin dalle prime battute di presentazione in trasmissione. I fan di Sonia l’hanno prontamente riempita di complimenti e saluti e l’ex tronista ha dato appuntamento a questa sera quando, secondo le sue indiscrezioni, farà una diretta proprio con il suo fidanzato. Sonia ed Emanuele confermano giorno dopo giorno tutto il loro forte trasporto e la voglia di potersi vivere nel migliore dei modi. In fan nel frattempo, non vedono l’ora di poterli rivedere insieme durante il corso della puntata speciale di Uomini e Donne che vedremo in onda sabato 18 marzo 2017 a partire dalle 21.10 circa in prima serata. Cliccate qui per visionare l’ultimo scatto della coppia condiviso su Instagram.

