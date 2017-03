Uomini e Donne/ Anticipazioni: Anna Tedesco e Nino al capolinea? (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: ANNA E NINO AL CAPOLINEA? - La storia d’amore fra Anna e Nino è giunta al capolinea? Sembrerebbe proprio di sì. Nell’ultima registrazione del trono over, infatti, i due protagonisti di Uomini e Donne si sono ritrovati, ancora una volta, a confrontarsi su una serie di situazioni che continuano a tenerli a una certa distanza. Nino ricomincerà a palesare la sua gelosia nei confronti di Giorgio, rivelando ad Anna di non credere alle sue spiegazioni, e tirerà fuori dal cilindro episodi poco chiari del passato fra dama e Giorgio, la cui presenza, a distanza di settimane, continua ancora a tormentarlo. Anna, da parte sua, potrà contare sulla difesa di Francesco, sempre più convinto che Nino stia cercando una scusa per mettere fine alla loro frequentazione, e di Gianni, che accuserà il cavaliere di voler fare dietro front riversando, però, ogni colpa sulla dama. A causa questa nuova vicenda, gli opinionisti si mostreranno scettici di fronte a un’eventuale uscita di Anna assieme a Nino, di conseguenza esorteranno la dama a riflettere bene sul da farsi.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: TINA VS GEMMA, NUOVE POLEMICHE IN STUDIO - I protagonisti del trono over si preparano a tornare in tv con una serie di speciali tutti dedicati a Uomini e Donne. Le storie del dating show di Maria De Filippi, però torneranno sul piccolo schermo fra qualche giorno, quando Gemma e Tina saranno al centro di un nuovo battibecco. L’opinionista, infatti, continuerà ad accusare la dama torinese di aver chiuso la sua frequentazione con Michele con la speranza di riavvicinarsi a Giorgio, che nell’ultimo periodo, viste le circostanze, ha fatto un passo verso di lei. Tina, in particolare, è convinta che la Gemma continui ad avere un atteggiamento da vittima, cosa che a suo dire potrebbe essere frutto di una strategia ben studiata per fare “abboccare” qualcuno al suo amo. Lo scontro fra le due signore diventerà sempre più acceso e fra le tante polemiche Tina continuerà a parlare di business, motore che avrebbe spinto Gemma a partecipare a Selfie – Le cose cambiano, per farsi dare una sistemata ai denti. Anche stavolta il pubblico in sala apparirà diviso, e se da una parte qualcuno darà ragione a Tina, dall’altra parte non mancherà il supporto per Gemma.

