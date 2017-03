Uomini e Donne/ Anticipazioni: Giulia o Soleil? Luca Onestini a un passo dalla scelta (Trono classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: GIULIA O SOLEIL? LUCA ONESTINI A UN PASSO DALLA SCELTA - Ancora dubbi per Luca Onestini, che nelle prossime puntate del trono classico sarà costretto ad accettare la scelta di Soleil, che ha deciso di sciogliere ogni riserva e incontrare Marco in esterna. I due ragazzi ceneranno assieme e il tronista, incurante delle telecamere, le dirà di essere determinato a incontrarla ancora fino a quando non andrà via dallo studio insieme a Luca. Di fronte a questo filmato, Soleil sarà presa di mira da Giorgia, convinta che non sia interessata a nessuno, ma anche dalla sua rivale Giulia, che non sarà affatto sorpresa di vederla a cena con Marco. Nel parterre, infatti, molti ipotizzeranno che la corteggiatrice, in realtà, non sia interessata a nessuno e il suo proposito sia soltanto quello di restare sotto ai riflettori più a lungo possibile. Luca, inizialmente senza parole, comincerà a pensare che quella di Soleil non è più soltanto una provocazione e, di conseguenza, si ritroverà a riflettere sul loro futuro. A questo scontro seguirà l’esterna girata fra Onestini e Soleil, nel corso della quale i due protagonisti di uomini e donne si sono lasciati andare a una serie di coccole. Approfittando di un picnic al parco, la corteggiatrice ha anche cercato di baciare il suo tronista, ma lui in un primo momento si è scansato, per poi correrle dietro e abbracciarla con affetto. Luca riuscirà a fidarsi ancora di Soleil?

© Riproduzione Riservata.