Uomini e Donne Oggi / Quale Trono va in onda? Trono Classico, Soleil e Marco vicinissimi (13 marzo 2017)

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda il Trono Classico! Soleil esce ancora con Marco Cartasegna, Luca furioso (oggi 13 marzo 2017) - La settimana di Uomini e Donne si apre con una nuova puntata del Trono Classico. Prima di scoprire le prime esterne delle nuove troniste, la De Filippi decide di partire con Marco e Luca. È ancora una volta Soleil la protagonista delle polemiche che nascono quando Luca scopre che non solo è uscita con Marco Cartasegna ma lo ha fatto proprio dopo la sua esterna. Maria De Filippi parte però con l'esterna di Giulia: Luca la raggiunge in università, cenano insieme a lume di candela e lei si dice contenta, così arrivano abbracci ma non baci tra loro. In studio Tina ha solo complimenti per Giulia, per lei sincera e semplice, così come Marco che trova Luca molto fortunato. Ecco però andare in onda l'esterna di Marco con Soleil: per i due cena romantica durante la quale lui le fa capire che è sicuramente un ragazzo più adatto a lei, anche per il tipo di vita e si dice dispiaciuto nel caso non voglia più uscire in esterna. Lei è lusingata ma in studio Luca è furioso perchè quell'uscita arriva dopo la loro esterna in cui si è parlato proprio di non uscire più col rivale; ecco perchè Luca è ormai convinto che non si tratti più di "provocazione" ma di un reale interesse per Marco.

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda il Trono Classico. Le prime esterne di Desirèe e Rosa, già rivali... - (oggi 13 marzo 2017) - Va un attimo in pausa la questione Soleil perchè Luca decide di eliminare alcune corteggiatrici, tra le quali Martina e Marcella. Intanto vanno in onda le esterne di Marco che è uscito con Giorgia e con Larissa ed entrambe sembrano piacere al tronista: della prima si dice molto attratto, tanto che l'esterna si conclude con un bacio; della seconda pensa che sia una persona molto interessante, anche se in studio sorge una polemica tra i due. Si passa così alle esterne delle due nuove troniste. Giorgio De Filippi, il corteggiatore omonimo della conduttrice ma non imparentato con lei, è uscito sia con Desirèe che con Rosa: due tiri a tennis per lui con la tronista brasiliana e due a golf con la seconda che ha per Desirèe qualche parola poco carina. In studio infatti la Popper dichiara di non aver gradito le parole poco carine di Rosa e tra le due inizia a sorgere qualche prima tensione, soprattutto quando Giorgio svela di essersi trovato meglio con Desirèe.

