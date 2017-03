Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione puntata speciale: i tronisti preparano uno show per il prime time

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE PUNTATA SPECIALE - Solo Queen Mary può regalarci il trash del trash e allora perchè non usare i tronisti di Uomini e donne per prepare un prime time di sicuro successo? Da giorni ormai si sta registrando uno speciale della trasmissione che sta coinvolgendo tronisti, coppie, corteggiatori ma anche dame e cavalieri del trono over. Secondo gli ultimi rumors sembra proprio che gli stessi protagonisti saranno in studio fino a martedì pomeriggio quando si registrerà l'ultima parte. Ma di cosa? Al momento non si capisce bene di cosa si tratta e cosa vedremo ma, con molta probabilità, sarà un prime time quello che sta tenendo impegnati tronisti, cavalieri e dame del trono over e, sembra, sotto l'ala protettrice di Tina Cipollari. Ma cosa vedremo? Al momento, grazie ai rumors arrivati in rete e quelli pubblicati dai diretti ineressati, sembra che siano stati registrati degli scontri in stile Tu Si que Vales con tanto di giudici pronti a dare il propio voto ai tronisti Eugenio Colombo, Claudio Sona e Andrea Damante e all'ex corteggiatore Federico Gregucci. Contro di loro sono stati schierati anche Sossio Aruta e altri protagonisti del trono over. Lo stesso è successo con una sfilata sullo stile e la seduzione in cui cavalieri e tronisti si sono scontrati, e domenica? Anche ieri Claudio Sona, Sonia Lorenzini e altri tronisti sono tornati in studio per qualcosa legato ad Amici e quindi canti e balli, e oggi? Anche oggi pomeriggio, intorno alle 14.00, le telecamere del programma si accenderanno per una nuova registrazione speciale di cui al momento si sa davvero poco. Cosa succederà nello studio romano del programma?

