VERONICA SOGNI, EX MISS ITALIA E X FACTOR MUORE PER CANCRO: IL SALUTO DEL CONCORSO DI PATRIZIA MIRIGLIANI - «Buon viaggio. Che la terra ti sia lieve», questo il messaggio con cui Miss Italia saluta Veronica Sogni, l'ex finalista dell'edizione 2009 del concorso di bellezza. È morta precocemente per il cancro, ma ha avuto una vita piena: dopo aver partecipato a Miss Italia, era riuscita a farsi strada nel mondo della moda, poi ha dato anche libero sfogo alla sua passione per il canto. Ha partecipato, infatti, a X Factor, fermandosi però all'ultima fase delle selezioni. E ha preso parte a "I soliti Ignoti", il programma di Raiuno. Veronica Sogni non ha potuto però proseguire la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Non ce l'ha fatta la giovane modella milanese e a chi l'ha conosciuta non restano che ricordi e dolore per la sua scomparsa. «Mia dolce alunna della scuola media, ti porto nel cuore» scrive una sua ex insegnante sulla pagina Facebook di Miss Italia. «Ho avuto modo di conoscerla, e nel tempo di rimanere in contatto. Non eravamo amici, ma indubbiamente c'era stima reciproca. Voglio testimoniare che la sua era una grinta non comune, bensì ammirevole. Che il Signore ti abbia in gloria» il commento invece di un conoscente. Clicca qui per visualizzare il post di Miss Italia.

