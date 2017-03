VIKINGS 4 / Anticipazioni puntata 13 marzo 2017: Ragnar tenta il suicidio!

VIKINGS 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 13 marzo 2017, Rai 4 trasmetterà tre nuovi episodi di Vikings 4, in prima v per le reti in chiaro. Saranno il 10°, l'11° e il 12°, dal titolo "The Last Ship", "The Outsider" e "The Vision". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Re Ragnar (Travis Fimmel) e gli altri capi si riuniscono per stabilire un piano per attaccare le mura di Parigi e far entrare gli eserciti. Stabiliscono alla fine che divideranno le truppe in modo che una agisca via terra, mentre il compito delle navi sarà raggirare l'ostacolo. Lagertha (Katheryn Winnick) si offre per guidare l'attacco con gli uomini via terra, mentre Harald (Peter Franzén) prende il controllo della flotta. Ragnar parla in seguito con Lagertha in privato e cerca di convincerla a non partecipare alla missione, dato che è incinta. La donna tuttavia decide di proseguire. Durante l'attacco, le cose non vanno come sperato per i vichinghi, osteggiati da una migliore tecnica dei franchi, che attaccano anche gli accampamenti in cui è rimasto il resto della popolazione. Nel frattempo, Harbard (Kevin Durand) ritorna a Kattegat per informare Aslaug (Alyssa Sutherland) dell'esito dei suoi viaggi e finisce per baciarla. Una volta all'accampamento, Ragnar scopre che solo i suoi figli si sono salvati, grazie all'intervento di Yidu (Dianne Doan), mentre la moglie di Floki (Gustaf Skarsgård) presenta importanti ferite. Dopo tre giorni di riflessioni, Ragnar annuncia il ritiro. Durante una riunione delle alte sfere parigine, Oddone insinua che Rollo (Clive Standen) sia solo un traditore e chiede che venga arrestato. Rollo intuisce il piano per liberarsi di lui, ma Gisla (Morgane Polanski) preme perché il padre distolga le sue attenzioni dall'amante, annunciando di essere incinta. Ragnar invece parla con gli altri capi della prossima parte del piano: posizioneranno le navi oltre il blocco franco per impedire l'accesso alla Senna e per poi attaccare la città in un momento inaspettato. La nave viene quindi spostata grazie alle invenzioni did Floki, mentre Re Ecbert (Linus Roache) torna vincitore nel Wessex e proclamando la propia supremazia, prende il posto di Kwenthrith sul trono. Dopo aver appurato che in realtà il traditore è Oddone, Carlo ordina la sua uccisione ed affida a Rollo la gestione della battaglia contro Parigi. Nel frattempo, Ragnar viene colto da una forte rabbia ed uccide Yidu, mentre Kwenthrith si presenta armata di pugnale nella camera da letto di Ecbert e lo minaccia, ma viene fermata dall'arrivo di Judith (Jennie Jacques). Le navi si spostano ancora all'interno della foresta, mentre i vichinghi compiono diverse razzie nelle fattorie nei paraggi. Nel frattempo, Aethelwulf (David Murray) ed i figli giungono alle porte di Roma, dove incontrano il Papa. Lagertha invece inizia a sentirsi male dopo diversi giorni di azione e perde il bambino a causa degli eccessivi sforzi sul campo. A Parigi, Rollo e la moglie scoprono con delusione che l'imperatore ha scelto di dare a Roland (Huw Parmenter) il compito di difendere la città, mentre Ecbert viene incoronato re del Wessex. In seguito, il nuovo regnante e Aelle (Ivan Kaye) hanno modo di parlare del futuro della regione e del fatto che la loro alleanza non li veda più nella stessa posizione. Più tardi, Torvi (Georgia Hirst) fa delle pressioni sull'ex marito affinché uccida Bjorn (Nathan O'Toole), ma l'uomo è intenzionato a proseguire con la sua vendetta contro Ragnar e ad uccidergli il primogenito. La costringe infine a compiere di suo pugno il delitto, minacciandole di ucciderle il figlio. Nonostante questo, Torvi cambia bersaglio all'ultimo momento ed uccide Erlendur (Edvin Endre).

VIKINGS 4, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 13 MARZO 2017, EPISODIO 10 "THE LAST SHIP" - I norreni e i franchi si scontrano in una nuova battaglia, ma i vichinghi non riescono ancora una volta a conquistare la vittoria. Il nuovo corpo a corpo fra Ragnar e Rollo viene invece interrotto dalla ritirata del popolo nordico, che costringe il regnante ad abbandonare il campo. A Parigi, Rollo deve subire un nuovo attacco da parte dei nobili francessi, ma Carlo sa che gli accusatori hanno solo ambizioni di potere ed ordina la loro morte. Anni dopo, Ragnar ha ormai lasciato Kattegat a causa della sconfitta parigina e scopre di avere un figlio illegittimo in Inghilterra. Intanto, Floki prosegue a lavorare al fianco di Bjorn per la costruzione di nuove navi.

VIKINGS 4, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 13 MARZO 2017, EPISODIO 11 "THE OUTSIDER" - Ragnar decide di partire per l'Inghilterra per sistemare i suoi nuovi affari familiari, ma Bjorn decide di non accompagnarlo per via di alcune razzie organizzate con Harald, Floki e Hvitserk. Intanto, Ivar scopre che i fratelli condividono i favori della nuova schiava e decide di trascorrere una notte con lei, ma non riuscendovi, minaccia di uciderla. In seguito, Ragnar incontra Floki e Lagertha, a cui manifesta il proprio fallimento ed il senso di sconfitta per i fallimenti passati. Una volta a casa, Ragnar si impicca ad un albero, ma viene salvato da un tempestivo e strano intervento dei corvi. Una volta a palazzo, chiede ad Ivar di seguirlo nel suo viaggio.

VIKINGS 4, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 13 MARZO 2017, EPISODIO 12 "THE VISION" - Molti degli uomini del re norreno non intendono accompagnare Ragnar fino in Inghilterra. Intanto, Ivar e Margrethe sono sempre più vicini, ma i fratelli del primo non apprezzano la cosa. Harald ed il fratello raggiungono in seguito Kattegat per unirsi alla flotta di Bjorn, mentre Margrethe ha modo di incontrare di nascosto Sigurd e gli confida che ha rischiato di essere uccisa dal fratello. Gli confida anche i problemi a letto di Ivar, che Sigurd riferisce all'istante agli altri fratelli. Mentre Ragnar prosegue a reclutare uomini, Aslaug viene colta da una visione nefasta sul futuro e cerca di convincere Ivar a non salpare.

