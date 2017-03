#CARTABIANCA, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 14 MARZO 2017: IN STUDIO BERSANI, CAROFIGLIO E TRAVAGLIO - Dall'attualità politica alla sicurezza: questi alcuni dei temi che verranno affrontati da #Cartabianca su Raitre. Oggi, martedì 14 marzo 2017, alle 21.15 tornerà l'appuntamento con l'approfondimento di Bianca Berlinguer: nel suo studio il dibattito verterà anche sulle divisioni all'interno del Partito Democratico e sulla tre giorni al Lingotto di Torino. E, infatti, sarà ospite Pierluigi Bersani, emblema dei cambiamenti in atto nel centrosinistra: tornerà a parlare della sua decisione di lasciare il Pd. Nello studio di #Cartabianca interverranno, però, anche l'attore Massimo Ghini, il giornalista Gad Lerner, lo scrittore Gianrico Carofiglio, il direttore de La Verità Maurizio Belpietro e il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio. Esponenti del giornalismo e non solo. Gli ospiti verranno coinvolti anche nella discussione di un altro argomento che si intreccia col tema della legalità, cioè la sicurezza: verrà, ad esempio, affrontato l'ultimo caso di cronaca che vede protagonista Mario Cattaneo, il ristoratore di Lodi che ha ucciso un ladro. Su Raitre, dunque, si affronterà il delicato tema della legittima difesa: quali sono le proposte legislative a tal proposito? Il concetto stesso di legittima difesa potrebbe essere eventualmente ridefinito, visto che i cittadini italiani si sentono sempre più abbandonati dalle istituzioni. Se vi siete persi la puntata di ieri di #Cartabianca e volete gustarvela in attesa di quella di oggi, cliccate qui per il video.

