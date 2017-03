ALDO MORO - IL PRESIDENTE/ Su Iris il film con Michele Placido (oggi, 14 marzo 2017)

ALDO MORO - IL PRESIDENTE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 14 MARZO 2017: IL CAST - Aldo Moro - Il presidente, il film in onda su Iris oggi, martedì 14 marzo 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere biografica che è stata prodotta nel 2008 da Taodue e andata originariamente in onda suddivisa in due puntate, in seguito è stata montata in modo da ottenere un unico lungometraggio della durata di 173 minuti (la miniserie prevedeva due episodi da 90 minuti). La versione rimontata è quella che va in onda su Iris. La regia del film, che è di genere drammatico e biografico, è di Gianluca Maria Tavarelli. L'interprete principale è Michele Placido, che veste i panni di Aldo Moro. Con lui fanno parte del cast anche Roberto Infascelli, che veste i panni di Bruno Seghetti, Marco Foschi è Mario Moretti, Ninni Bruschetta è Oreste Leonardi. La sceneggiatura del film si basa su fatti di cronaca realmente accaduti nel 1978, quando Aldo Moro, che era il Presidente della Democrazia Cristiana, venne rapito e ucciso dalle Brigate Rosse. Il film fu molto criticato quando uscì in televisione per la prima volta (non ha avuto passaggi cinematografici) dai parenti di Moro e da molti esponenti dell'ex DC. Le riprese si sono svolte a Roma, in gran parte dei luoghi dove sono avvenuti realmente i fatti. Nel film l'attore Bruno Corazzari veste i panni di Benigno Zaccagnini, altro storico esponente della DC. Lo aveva già interpretato anche in un altro film dedicato al personaggio di Aldo Moro, Il caso Moro del 1986. Nella fiction sono inseriti anche alcuni documenti d'epoca, come ad esempio la registrazione del giornale radio in cui veniva annunciato il sequestro di Moro. Ma ecco in breve la trama del film.

ALDO MORO - IL PRESIDENTE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 14 MARZO 2017: LA TRAMA - Aldo Moro è il Presidente della Democrazia Cristiana italiana, un esponente politico di grande rilievo e grande peso. Viene per questo preso di mira dal gruppo terroristico detto Brigate Rosse. Un giorno viene teso un agguato, gli uomini della scorta di Moro uccisi e lui rapito. Durante la reclusione, Moro cerca di convincere i suoi aguzzini a lasciarlo andare, affinché possa mediare fra loro e le istituzioni. Ma purtroppo non riuscirà a salvarsi e verrà ritrovato cadavere all'interno del bagagliaio di un'automobile il 9 maggio 1978, a poco meno di due mesi dal suo rapimento.

© Riproduzione Riservata.