ALESSIA MARCUZZI / Il suo amore per la cacio e pepe (Isola dei famosi 2017, 14 marzo)

ALESSIA MARCUZZI, LA CONDUTTRICE DEL REALITY DI CANALE 5: LA PASSIONE PER LA CUCINA ROMANA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 14 MARZO) – Tra poche ore nella prima serata di Canale 5 va in onda un nuovo ed atteso appuntamento con il reality l’Isola dei famosi 2017 condotto da Alessia Marcuzzi con il supporto dell’opinionista Vladimir Luxuria e dell’inviato speciale in Honduras di Stefano Bettarini. In attesa di rivederla in diretta dallo studio di Canale 5, vi segnaliamo un recentissimo post pubblicato dalla Marcuzzi sul proprio profilo Instagram. Un post nel quale appare una bellissima foto della bionda conduttrice tra le braccia di un misterioso uomo. No, non si tratta di un possibile flirt ma semplicemente del proprietario di un noto locale romano dove la Marcuzzi spesso va a mangiare. Infatti, nel post si legge: ”Mi mancava la tua cacio e pepe e le nostre risate!!! Sei troppo forte @f_panella #aboutlastnight #roma #anticapesa #cacioepepe #broklynman #francescopanella”. Tantissimi i Mi Piace raccolti dalla foto ed altrettanti i commenti degli utenti. Clicca qui per vedere il post.

ALESSIA MARCUZZI, LA CONDUTTRICE DEL REALITY DI CANALE 5: UN PO’ DI RELAX AL FIANCO DEL MARITO (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 14 MARZO) – Gli ascolti che sta ottenendo la sua Isola dei famosi 2017 non sono in linea con le aspettative o quanto meno non stanno pareggiando quanto ottenuto nelle passate edizioni che l’hanno vista al timone, ma nonostante questo Alessia Marcuzzi continua ad essere piuttosto serena. Infatti, prima e dopo le dirette serali la Marcuzzi riesce a trovare grande equilibrio psico-fisico grazie alla presenza degli affetti più cari ed in particolare del marito Paolo Calabresi Marconi con il quale spesso si concede qualche momento di utile relax. Tuttavia in una recente intervista riportata da vari portali web tra cui Cronacaqui.it, ha sottolineato come la routine quotidiana della vita matrimoniale non sia nelle proprie corde: “Sono una pazzerella, amo stupire, sorprendere. Amo il brivido, detesto la routine. A volte mi prende un bisogno di libertà talmente forte da mollare tutto e partire anche solo un giorno, staccare dal mondo. È un modo per rigenerarmi e ritrovare la carica giusta. Mio marito mi conosce e mi vuole bene per quella che sono, in tutte le mie sfumature“.

