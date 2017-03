AMICI 2017/ Ed.16 anticipazioni verso il serale: Andreas Muller, l’anno prossimo cambia ruolo? (oggi,14 marzo)

AMICI 16, ED.2017 ANTICIPAZIONI E NEWS: ANDREAS MULLER VERSO IL RUOLO DI BALLERINO PROFESSIONISTA? (OGGI, 14 MARZO) - Andreas Muller dopo un anno di attesa, ha finalmente conquistato l'ambita maglia blu del serale di Amici 16 in partenza dal prossimo 25 marzo 2017 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. In moltissimi pensano che il ballerino di hip hop si sia meritato l'ambita maglia mentre altri, sono convinti che Andreas avesse già un percorso delineato anche il passato anno. Lo scorso sabato 11 marzo, Maria De Filippi ha aperto le porte del pomeridiano di Amici presentando i vocal coach ufficiali di questa nuova edizione. Da un lato Morgan e dall'altro Elisa. Andreas, dopo la sua esibizione ed i complimenti di Giuliano Peparini, si è guadagnato non solo l'accesso diretto al serale, ma anche la possibilità di gareggiare nella Squadra Blu accanto a Veronica Peparini, maestra di danza che lo stima profondamente. Il direttore artistico del talent ha voluto premiare la tenacia con la quale il ballerino ha riaffrontato tutti i casting dopo l'infortunio dello scorso anno che l'aveva costretto ad abbandonare il programma ad un passo dal serale. “C’è una cosa in te che è importante e penso che comunque sia un bel messaggio: hai avuto l’umiltà ed il coraggio di ripresentarti, di tornare qua. Questa maglietta te la meriti più di chiunque altro. Quindi io ti voglio al serale”, ha affermato Peparini. Nonostante Andreas sia assolutamente meritevole della maglia, durante l’appuntamento in prime time dovrà scontrarsi con Sebastian, il ballerino che più si avvicina alla vittoria finale dello show. Lo scorso anno invece, Andreas Muller correva quasi da solo verso primo posto mentre oggi, le cose sono decisamente cambiate. Tra Andreas e Sebastian però, oltre ad una amicizia c’è affetto e stima reciproca, ecco perché la situazione potrebbe complicarsi. Siamo sicuri però che, dopo la fine di Amici, Andreas Muller non avrà assolutamente nessun problema a continuare la sua carriera nel mondo del ballo: Maria lo arruolerà tra i ballerini professionisti del prossimo anno?

