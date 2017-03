ANGIE TRIBECA / Anticipazioni puntata 14 marzo 2017: guest star Bill Murray

ANGIE TRIBECA, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, martedì 14 marzo 2017, Joi trasmetterà un nuovo episodio di Angie Tribeca, in prima Tv assoluta. Sarà il nono, dal titolo "Inside Man". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Angie (Rashida Jones) e Geils (Hayes MacArthur) vengono convocati d'urgenza in ufficio da Chet (Jere Burns), che in quel momento ha appena scoperto di avere dei noduli alle corde vocali. A bordo di un aereo di linea, è stato ritrovato il corpo di un passeggero privo di vita, misteriosamente ucciso in circostanze esterne. Il personale di bordo lo ha visto ancora in vita poco prima dell'atterraggio ed Angie scopre con suo rammarico che l'unica testimone è Vivian (Laura Bell Bundy), una sua lontana cugina molto civettuola. Con poche mosse e qualche frase, la donna riesce a sedurre Geils, che decide di accompagnarla a casa. Oltretutto la partner dimostra ancora di non aver bisogno del suo aiuto, quindi decide di andarsene. Più tardi, Tanner (Deon Cole) scopre da una donna che si trovava in aereo, che la vittima ha avuto una forte lite con un altro passeggero. I due detective vanno quindi ad interrogare il meccanico, che ammette di essersi infastidito perché la vittima gli aveva soffiato il posto migliore in prima classe. Fornisce però un ulteriore indizio, che fa intuire ad Angie e Geils che la pista potrebbe essere un'altra. Il coroner ha scoperto infatti che la vittima è stata soffocata con un cuscino in dotazione ai clienti della compagnia aerea. Grazie ad una moderna tecnica, conclude che l'assassino è asmatico, dato che ha rilasciato delle tracce del farmaco usato sull'arma del delitto. Angie e Tribeca cercano quindi di convincere Chet a lasciarli partire con il prossimo volo, per catturare l'assassino. I due entrano anche in contrasto per la presenza di Vivian nel caso e il capo decide alla fine di accompagnarli nella missione sotto copertura. Angie si traveste così da hostess e questo vuol dire stare a stretto contatto con Vivian. Geils e Chet si ritrovano invece a dover pilotare l'aereo, senza avere alcuna nozione di guida. Siri non è inoltre d'aiuto, dato che non riconosce le richieste di Chet, ma per fortuna il detective trova le chiavi e riesce a mettere in moto. Nel frattempo, Vivian si imbatte in un passeggero particolarmente ostile ed in un impeto di rabbia lo soffoca con il cuscino. Questo e l'inalatore usato durante il delitto, fanno intuire a Angie che Vivian è l'assassina e la insegue lungo il corridoio dell'aereo, ma prima devono entrambe risolvere dei problemi nella seconda classe. Una volta raggiunta, la detective è pronta a sparare, ma Vivian dimostra di essere molto agile e riesce fuggire verso la parte anteriore dell'aereo. Geils si precipita quindi ad aiutare la collega, L'inseguimento si conclude nel bagno, dove la squadra si ritrova ad incastrare finalmente Vivian. A fine caso, Angie ha capito di potersi fidare del suo collega e di poter accettare il suo aiuto.

ANGIE TRIBECA, ANTICIPAZIONI DEL 7 MARZO 2017, EPISODIO 9 "INSIDE MAN" - Nel nono episodio di Angie Tribeca, i due dective dovranno impegnarsi in una missione sotto copertura per smascherare una banda di ladri spazzacamini. Questi ultimi sono infatti responsabili di numerosi furti nelle banche della città e Angie e Geils dovranno fare di tutto per impedire che mettano in atto il loro prossimo colpo. Dovranno tuttavia fingersi a loro volta dei pericolosi criminali, solo per farsi rinchiudere in un carcere di massima sicurezza da cui fuggire seguendo la rama del film Le Ali della Libertà. In questto nuovo epissodio, troveremo come guest star Gene Simmons e Danny Trejo, oltre a Cecily Strong e Bill Murray.

© Riproduzione Riservata.