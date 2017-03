ANIMAL KINGDOM/ Anticipazioni puntata 14 marzo 2017: la Andersen incastrerà Smurf?

ANIMAL KINGDOM, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 14 marzo 2017, Premium Crime trasmetterà un nuovo episodio di Animal Kingdom, in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, dal titolo "Le cure di una madre". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Deran (Jake Weary) non intende continuare a lavorare con la madre, dati gli ultimi eventi fra loro. Pope (Shawn Hatosy) invece propone di fare un altro colpo, ma Smurf (Ellen Barkin) non intende agire con un uomo in meno, soprattutto quando il figlio prospetta la possibilità di affidarsi a J (Shawn Hatosy). Poco dopo, Paul Belmont (C. Thomas Howell) si presenta alla porta, infastidito dal fatto che Nicky (Molly Gordon) sia rimasta nella loro villa per la notte e che nessuno li abbia avvisati. Smurf si giustifica affermando di non saperlo, facendo leva sulla propria inesperienza in materia di adolescenti e lo invita infine a cena per quella sera stessa. Pensa infatti che sia meglio avere un contatto di questo tipo piuttosto che ritrovarsi la Polizia alle calcagna. Data la preoccupazione della madre per Deran, Pope si offre di andarlo a cercare, anche se Baz (Scott Speedman) gli fa notare che Smurf lo vuole solo tenere lontano dalla cena. In quel momento, Deran si trova in spiaggia con Adrian (Spencer Treat Clark), il suo amante, e diventa geloso del suo amico Dave (Adam Huber). Più tardi, Baz riferisce alla madre che Cat (Daniella Alonso) e Lena (Aamya Deva Keroles) non saranno presenti quella sera, perché la moglie ha preso la stessa influenza della bambina, ma Smurf sa che non è la verità. Renn (Christina Ochoa) invece riferisce a Craig (Ben Robson) di sapere chi l'ha aggredita, un certo Sage (Nolan Freeman). Quella sera a cena, Paul sta per farsi scappare qualcosa di più sulle indagini, mentre Craig pedina Sage. Il ragazzo in seguito gli contesta di non voler dire alla madre della loro relazione, nonostante Deran affermi che è l'unico per cui prova qualcosa. J invece incontra la professoressa alla sua mostra, in cui hanno modo di parlare di entrambi. Il ragazzo prova visibilmente qualcosa, ma ad un gesto ambiguo della donna, preferisce allontanarsi e tornare a casa. Baz invece bussa alla porta di Lucy (Carolina Guerra), che dopo il nuovo incontro amoroso, lo spinge a rivelare che cosa lo preoccupi. Gli consiglia poi di allontanarsi dagli affari della madre ed iniziare a pensare solo ai suoi colpi. Smurf invece si insospettisce per l'uscita di J della notte precedente e trova la locandina della professoressa nei suoi pantaloni. Nel frattempo, Pope trova finalmente Deran, che gli rivela di pensare di andarsene lontano da Smurf. Gli accenna poi ad un episodio accaduto quando erano ragazzini, in cui gli aveva chiesto di picchiare qualcuno senza dargli alcuna spiegazione. Craig invece raggiunge l'esterno del negozio di Sage, ma una volta che se lo trova di fronte, organizza un piano per simulare l'aggressione. Il ragazzo cerca di difendersi colpendolo con un pezzo di metallo e quindi Craig è costretto a picchiarlo veramente. Quella sera, Pope getta Dave in mare, mentre Smurf fa le sue ricerche sulla professoressa. J invece si presenta a casa di quest'ultima e la bacia.

ANIMAL KINGDOM, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 14 MARZO 2017, EPISODIO 6 "LE CURE DI UNA MADRE" - Smurf viene convocata in Centrale perché Pope è stato rinchiuso in modo preventivo, a causa dell'assunzione dei farmarci. Se sgarrerà ancora, sconterà il resto della sua pena in carcere. J scopre invece che la professoressa Anderson non si è presentata a lezione quel giorno e le invia un sms. La docente, in quel momento, si trova in piena crisi perché si sente male al pensiero di tradire la fiducia di J, sotto le pressioni dell'agente della Polizia. Viene portata quindi in una zona precisa del quartiere, dove vivevano due persone che la informavano sull'attività di Smurf e che la donna ha fatto bruciare vivi grazie ad un intervento di Craig. Baz invece continua a frequentare il padre di Nicky, da cui ottiene delle informazioni importanti su un carico di soldi molto facile da sottrarre, senza che il poliziotto comprenda il suo reale interesse.

