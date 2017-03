AVANTI UN ALTRO/ Il concorrente perde il montepremi. Chi giocherà oggi, 14 marzo? Riassunto ultima puntata

AVANTI UN ALTRO, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, martedì 14 marzo 2017) - Paolo Bonolis è pronto per scendere in campo su Canale 5 anche oggi, martedì 14 marzo 2017, insieme ad una nuova puntatadi Avanti un altro. In attesa di scoprire chi giocherà, diamo uno sguardo a come è andata ieri. Miss Claudia presenta il salottino e i protagonisti sono l'Uomo Tigre, XXXL, il Gladiatore, la Manga, la Bomber. Il primo concorrente, scoperchiati i pidicozzi, parte già con la presenza della "bonaz". Ovviamente inizia la fila di quelli scherzosamente cacciati fuori dallo studio per i commenti sulla ragazza. La categoria è tutti nudi!, riguarda quadri e canzoni. Il giocatore sbaglia e arriva la seconda concorrente che risponde ai quesiti con tema la prima repubblica, anche qui subito degli errori. Il terzo concorrente deve servirsi di un protagonista del minimondo e la prescelta è Miss Claudia. Non mancano gli altri "pervertiti" come li chiama Bonolis da mandare fuori dallo studio. Comunque il giocatore indovina e pesca addirittura 75.000 €, decide di fermarsi ed è così il primo campione di giornata. La quarta concorrente deve rispondere alle domande fatte con il travestimento. La categoria è Bonolis san, con parrucca, denti finti e accento giapponese i due presentatori devono porre le domande. Se pur con qualche difficoltà di comprensione la giocatrice indovina. La pesca del pidicozzo frutta 20.000 €, dunque si va avanti. La categoria è Toro Seduto, con il sottofondo dei canti dei pellerossa vengono fatte le domande. La concorrente sbaglia e quindi al grido di Avanti un Altro! entra il quinto giocatore. Ancora un protagonista del minimondo è richiesto e viene scelto XXXL, il concorrente indovina e pesca il cosiddetto pidicozzo da 40.000 €, si deve dunque continuare. Categoria a marzo, il concorrente risponde camminando avanti e indietro sul palco, ma sbaglia e va via. La sesta giocatrice arriva e partono i doppi sensi per via del suo cognome, ma comunque si deve giocare con le domande della categoria cu cu cu, i quesiti vertono su tutto ciò che a che fare con la sillaba cu partendo dalle canzoni. La concorrente indovina e chiede il gesto scaramantico. Il pubblico acclama il lato b di Bonolis tanto che anche ora ci sono quelli mandati via dallo studio. La pesca comunque frutta 25.000 €. È il momento dell'ultima domanda, ed entra il personaggio famoso che deve porla. Si tratta di Liz Taylor, il miracolo è dato dal travestimento del maestro Laurenti. In un fasciante abito rosso il maestro deve calarsi dal palo e raggiungere il palco per fare la domanda. Con l'accento americano la Liz di Avanti un Altro!, fa le domande sulla biografia del famoso premio Oscar. La giocatrice sbaglia e va via, a giocare l'ultima sfida è dunque il primo campione della serata. Montepremi iniziale e 175.000 €, dunque si parte con le domande a cui bisogna dare le risposte sbagliate. Il concorrente regge bene il ritmo serrato della sfida, ma purtroppo proprio all'ultimo sbaglia, dando la risposta esatta. Appuntamento, quindi, a questa sera con la nuova puntata del quiz preserale.

