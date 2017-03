Arrow/ Oggi, martedì 14 marzo 2017, non va in onda: ecco perché

ARROW, OGGI NON VA IN ONDA (martedì 14 marzo 2017) - Stasera, martedì 14 marzo 2017, non andrà in onda un nuovo appuntamento con il telefilm Arrow che vede come protagonista Stephen Amell. Questo non perchè la serie sia finita, ma per la decisione di Italia 1 di modificare il suo palinsesto. Infatti Arrow, così come Supergirl e The Flash, tornerà la prossima settimana quando sul calendario ne avremo 25 e cioè di sabato. Avevamo lasciato Arrow sette giorni fa quando andava in onda la decima puntata della quinta stagione dal titolo Black Siren, mentre tornerà in onda la serie con l'episodio undici Una seconda occasione. Al suo posto verrà trasmesso in prima serata da Italia 1 il film di Christopher Nolan ''Batman Begins''. La pellicola del 2005 apre una nuova trilogia sul personaggio della Dc Comics. Sarà seguito nel 2008 da Il Cavaliere oscuro e poi successivamente nel 2012 da Il cavaliere oscuro - il ritorno. Sicuramente è un film che si allinea con la serata dei tre telefilm sui supereroi che di solito prevedeva Supergirl, Arrow e The Flash e che piacerà al pubblico di Italia 1.

